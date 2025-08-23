Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Удар Вооружённых сил Украины по нефтепроводу "Дружба", вероятно, был направлен на то, чтобы исключить Венгрию из списка потенциальных мест встречи между президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. "Украина долбит по нефтепроводу “Дружба”, который снабжает нефтью Венгрию и Словакию, с одной простой целью - не допустить определения Будапешта местом встречи Путина и Зеленского", — написал он.Политик указал, что подобные действия киевских властей могут привести к противоположным результатам.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых ударах ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Вследствие этого поставки нефти в Будапешт и Братиславу были прекращены почти на неделю. Кроме того, эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, что отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это не первый случай атаки украинской стороной инфраструктуры "Дружбы". В марте украинский дрон атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к остановке поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ официально заявил о своей ответственности за эти действия.
20:07 23.08.2025 (обновлено: 20:08 23.08.2025)
 
В Раде раскрыли, на что пошел Зеленский ради срыва переговоров с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Удар Вооружённых сил Украины по нефтепроводу "Дружба", вероятно, был направлен на то, чтобы исключить Венгрию из списка потенциальных мест встречи между президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
"Украина долбит по нефтепроводу “Дружба”, который снабжает нефтью Венгрию и Словакию, с одной простой целью - не допустить определения Будапешта местом встречи Путина и Зеленского", — написал он.
Политик указал, что подобные действия киевских властей могут привести к противоположным результатам.
В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых ударах ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Вследствие этого поставки нефти в Будапешт и Братиславу были прекращены почти на неделю.
Кроме того, эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, что отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Это не первый случай атаки украинской стороной инфраструктуры "Дружбы". В марте украинский дрон атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к остановке поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ официально заявил о своей ответственности за эти действия.
ВЕНГРИЯСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала