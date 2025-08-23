https://1prime.ru/20250823/zelenskiy-861148796.html

В Раде раскрыли, на что пошел Зеленский ради срыва переговоров с Путиным

В Раде раскрыли, на что пошел Зеленский ради срыва переговоров с Путиным - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, на что пошел Зеленский ради срыва переговоров с Путиным

Удар Вооружённых сил Украины по нефтепроводу "Дружба", вероятно, был направлен на то, чтобы исключить Венгрию из списка потенциальных мест встречи между... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T20:07+0300

2025-08-23T20:07+0300

2025-08-23T20:08+0300

венгрия

словакия

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Удар Вооружённых сил Украины по нефтепроводу "Дружба", вероятно, был направлен на то, чтобы исключить Венгрию из списка потенциальных мест встречи между президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. "Украина долбит по нефтепроводу “Дружба”, который снабжает нефтью Венгрию и Словакию, с одной простой целью - не допустить определения Будапешта местом встречи Путина и Зеленского", — написал он.Политик указал, что подобные действия киевских властей могут привести к противоположным результатам.В пятницу министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщили о новых ударах ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Вследствие этого поставки нефти в Будапешт и Братиславу были прекращены почти на неделю. Кроме того, эти действия ВСУ вызвали недовольство у президента США Дональда Трампа, что отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это не первый случай атаки украинской стороной инфраструктуры "Дружбы". В марте украинский дрон атаковал измерительную станцию трубопровода, что также привело к остановке поставок российской нефти в Венгрию. Генеральный штаб ВСУ официально заявил о своей ответственности за эти действия.

https://1prime.ru/20250822/vybor-861123158.html

https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861120552.html

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, словакия, владимир зеленский, владимир путин