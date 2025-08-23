Зеленский добавил новый нюанс по вопросу территорий
Зеленский заявил, что Украина не подарит свою землю
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, выступая в субботу на мероприятии в честь дня флага, заявил, что Украина "не подарит свою землю", при этом не уточнил, готов ли передать ее иным способом, например, в обмен на что-то, при том, что ранее исключал любые варианты передачи.
В субботу издание Washington Post сообщила о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок. По ее словам, "политическое выживание" Зеленского зависит от того, сможет ли он "противостоять требованиям России" при урегулировании украинского конфликта.
"Мы свою землю не подарим", - заявил Зеленский о территориях, потерянных ВСУ и перешедших под российский контроль, в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
В последнее время в риторике Зеленского по территориальному вопросу появились дополнительные нюансы. На этой неделе он стал говорить не о полной невозможности признания утраты территорий, а о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных ВСУ земель к России, хотя ранее подчеркивал абсолютный отказ от любых признаний де-факто.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.