"Аэрофлот" скорректирует программу полетов в Санью из-за закрытия аэропорта

2025-08-24T12:24+0300
2025-08-24T12:24+0300
2025-08-24T12:24+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует программу полетов на 24-25 августа в китайский город Санья в связи с закрытием аэропорта из-за тайфуна, сообщил перевозчик. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун Kajiki), Аэрофлот вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов 24-25 августа", - сообщила компания. Задержаны некоторые рейсы по региональной программе: из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы из Санья: в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск. Также перенесено выполнение рейсов SU224/225 Москва – Санья – Москва, запланированных на 24 августа. Наземными службами авиакомпании обеспечено информирование и взаимодействие с пассажирами в части предоставления обслуживания на период ожидания.
