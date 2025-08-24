Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" скорректирует программу полетов в Санью из-за закрытия аэропорта - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861163387.html
"Аэрофлот" скорректирует программу полетов в Санью из-за закрытия аэропорта
"Аэрофлот" скорректирует программу полетов в Санью из-за закрытия аэропорта - 24.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" скорректирует программу полетов в Санью из-за закрытия аэропорта
Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует программу полетов на 24-25 августа в китайский город Санья в связи с закрытием аэропорта из-за тайфуна, сообщил перевозчик. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:24+0300
2025-08-24T12:24+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
казань
уфа
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует программу полетов на 24-25 августа в китайский город Санья в связи с закрытием аэропорта из-за тайфуна, сообщил перевозчик. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун Kajiki), Аэрофлот вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов 24-25 августа", - сообщила компания. Задержаны некоторые рейсы по региональной программе: из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы из Санья: в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск. Также перенесено выполнение рейсов SU224/225 Москва – Санья – Москва, запланированных на 24 августа. Наземными службами авиакомпании обеспечено информирование и взаимодействие с пассажирами в части предоставления обслуживания на период ожидания.
https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya-861163070.html
санкт-петербург
казань
уфа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, казань, уфа, аэрофлот
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, Уфа, Аэрофлот
12:24 24.08.2025
 
"Аэрофлот" скорректирует программу полетов в Санью из-за закрытия аэропорта

"Аэрофлот" корректирует программу полетов в город Санья в КНР из-за закрытия аэропорта

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует программу полетов на 24-25 августа в китайский город Санья в связи с закрытием аэропорта из-за тайфуна, сообщил перевозчик.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун Kajiki), Аэрофлот вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов 24-25 августа", - сообщила компания.
Задержаны некоторые рейсы по региональной программе: из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы из Санья: в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск.
Также перенесено выполнение рейсов SU224/225 Москва – Санья – Москва, запланированных на 24 августа.
Наземными службами авиакомпании обеспечено информирование и взаимодействие с пассажирами в части предоставления обслуживания на период ожидания.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
11:59
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКАЗАНЬУфаАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала