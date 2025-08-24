Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861174818.html
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки - 24.08.2025, ПРАЙМ
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки
Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T18:17+0300
2025-08-24T18:19+0300
бизнес
россия
аэрофлот
аэропорт шереметьево
аэропорт пулково
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов. "Службы Аэрофлота в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания. Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее. Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители. Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.
https://1prime.ru/20250824/reysy-861168919.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, аэропорт Пулково, Экономика
18:17 24.08.2025 (обновлено: 18:19 24.08.2025)
 
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки

Службы "Аэрофлота" в условиях повышенной загрузки работает в усиленном режиме

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
"Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов.
"Службы Аэрофлота в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания.
Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее.
Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители.
Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов
15:12
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАэрофлотаэропорт Шереметьевоаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала