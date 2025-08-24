https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861174818.html
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки - 24.08.2025, ПРАЙМ
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки
Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T18:17+0300
2025-08-24T18:17+0300
2025-08-24T18:19+0300
бизнес
россия
аэрофлот
аэропорт шереметьево
аэропорт пулково
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов. "Службы Аэрофлота в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания. Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее. Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители. Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.
https://1prime.ru/20250824/reysy-861168919.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, аэропорт Пулково, Экономика
Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки
Службы "Аэрофлота" в условиях повышенной загрузки работает в усиленном режиме
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов.
"Службы Аэрофлота
в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево
" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково
" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания.
Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее.
Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители.
Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.
В аэропорту Калининграда отменили восемь рейсов