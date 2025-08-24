https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861174818.html

Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки

Службы "Аэрофлота" работают в усиленном режиме из-за повышенной загрузки

2025-08-24T18:17+0300

2025-08-24T18:17+0300

2025-08-24T18:19+0300

бизнес

россия

аэрофлот

аэропорт шереметьево

аэропорт пулково

экономика

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Службы авиакомпании "Аэрофлот" в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме для оперативного обслуживания пассажиров, сообщил перевозчик на фоне задержек рейсов. "Службы Аэрофлота в условиях повышенной загрузки работают в усиленном режиме: в "Шереметьево" работают 30 касс для оперативного обслуживания пассажиров в четырех зонах терминала B и C. Во избежание скоплений пассажиров распределяют между секциями касс в двух терминалах; в "Пулково" круглосуточно работают все кассы авиакомпании", - сообщила компания. Также осуществляется приоритетная помощь семьям с детьми, маломобильным пассажирам и участникам СВО; предоставляется питание, вода и размещение в гостиницах в случае длительного ожидания; пассажиры отменённых рейсов переоформляются на ближайшие доступные рейсы, либо оформляется возврат стоимости билетов и так далее. Обеспечивается информационная работа с пассажирами по всем сервисным каналам коммуникаций, включая персональные оповещения по контактам в бронировании, информация об изменениях в "Управлении бронированием", информирование по централизованной громкой связи в аэропортах, а также локально через громкоговорители. Изменения в расписании рейсов авиакомпании 23-24 августа связаны с временными ограничениями воздушного пространства, вводимыми в "Шереметьево", "Пулково", а также ряде региональных аэропортов.

