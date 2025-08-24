Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" 24 августа отменил 24 рейса из-за ограничений в аэропортах - 24.08.2025
"Аэрофлот" 24 августа отменил 24 рейса из-за ограничений в аэропортах
Авиакомпания "Аэрофлот" на 22.00 мск 24 августа выполнила 270 рейсов, 24 отменила из-за ограничений воздушного пространства, сообщил перевозчик. | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" на 22.00 мск 24 августа выполнила 270 рейсов, 24 отменила из-за ограничений воздушного пространства, сообщил перевозчик. "По состоянию на 22.00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств", - сообщила авиакомпания. По данным компании, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная обстановка, очереди в кассах и зонах регистрации отсутствуют. Все службы работают в усиленном режиме. Пассажирам задержанных рейсов предоставляем бутилированную воду, добавил перевозчик. "Все воздушные суда сегодня совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было", - подчеркнули в компании.
23:11 24.08.2025
 
"Аэрофлот" 24 августа отменил 24 рейса из-за ограничений в аэропортах

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" на 22.00 мск 24 августа выполнила 270 рейсов, 24 отменила из-за ограничений воздушного пространства, сообщил перевозчик.
"По состоянию на 22.00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств", - сообщила авиакомпания.
По данным компании, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная обстановка, очереди в кассах и зонах регистрации отсутствуют. Все службы работают в усиленном режиме.
Пассажирам задержанных рейсов предоставляем бутилированную воду, добавил перевозчик.
"Все воздушные суда сегодня совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было", - подчеркнули в компании.
