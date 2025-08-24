https://1prime.ru/20250824/afganistan-861173256.html
В Афганистане начали выплачивать пенсии после четырехлетнего перерыва
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. После четырехлетнего перерыва в Афганистане по указанию верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады вновь начали выплачивать пенсии гражданским и военным, сообщил в воскресенье новостной портал Ariana news со ссылкой на минфин. Генеральный директор пенсионного фонда при министерстве финансов Мохаммад Рахмани заявил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле, что "выплаты, начиная с завтрашнего дня, будут осуществляться по четко разработанному плану и установленному графику для обеспечения своевременного распределения средств". "Право на получение пенсии будут иметь только те пенсионеры, чьи документы полностью обработаны и проверены специальным судом", - отметил чиновник. Пенсионные выплаты в Афганистане были приостановлены на четыре года после падения правительства Исламской республики Афганистан в августе 2021 года, при этом тысячи пенсионеров остались без средств к существованию. Новые афганские власти создали специальный суд для рассмотрения и проверки документов, связанных с пенсионными выплатами, призвав пенсионеров представить всю необходимую документацию для надлежащей верификации. Эта инициатива была направлена на предотвращение мошенничества и повышение прозрачности пенсионной системы. При предыдущем правительстве пенсии, равно как и зарплаты, зачастую выплачивались "мертвым душам" - лицам давно ушедшим в мир иной. При этом пособия получали родственники усопших, которые делились доходом с недобросовестными чиновниками. Представители минфина отметили на пресс-конференции, что возобновление выплат, как ожидается, снимет финансовое бремя с афганских гражданских и военных пенсионеров и даст им уверенность в завтрашнем дне. "Наблюдатели отмечают, что этот шаг может укрепить доверие к государственной финансовой администрации страны и послужить сигналом к стабилизации важнейших систем социальной поддержки", - отмечает Ariana news.
В Афганистане начали выплачивать пенсии после четырехлетнего перерыва
После 4-летнего перерыва в Афганистане начали выплачивать пенсии гражданским и военным
