Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/analitiki-861158115.html
Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки
Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки - 24.08.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки
Доля отечественных брендов газированных напитков на российском рынке в июне 2025 года составила 95,5% в натуральном выражении, тогда как в июне 2022 года этот... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T07:45+0300
2025-08-24T08:37+0300
бизнес
газ
sprite
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861158115.jpg?1756013856
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Доля отечественных брендов газированных напитков на российском рынке в июне 2025 года составила 95,5% в натуральном выражении, тогда как в июне 2022 года этот показатель составлял 62,5%, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Если же говорить о российских и зарубежных брендах в категории газировки, то становится заметно, что локальные марки за последние годы резко усилили свое присутствие на рынке. Если в июне 2022 года на отечественные бренды приходилось 62,5% в категории газировок, то в июне 2025 года – уже 95,5% в натуральном выражении", - рассказали аналитики. По их словам, это произошло за счет трансформации ассортимента в 2022 году, когда крупные зарубежные марки, среди которых Coca Cola, Pepsi, Sprite, 7 Up, ушли с российского рынка, а взамен запустились локальные альтернативы газировок. В компании уточнили, что статистика основана на аудите более 180 розничных сетей и традиционных торговых точек по всей России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, газ, sprite
Бизнес, Газ, Sprite, Экономика
07:45 24.08.2025 (обновлено: 08:37 24.08.2025)
 
Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки

Аналитики "Нильсен": доля отечественных брендов газировки в РФ в июне составила 95,5%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Доля отечественных брендов газированных напитков на российском рынке в июне 2025 года составила 95,5% в натуральном выражении, тогда как в июне 2022 года этот показатель составлял 62,5%, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Нильсен".
"Если же говорить о российских и зарубежных брендах в категории газировки, то становится заметно, что локальные марки за последние годы резко усилили свое присутствие на рынке. Если в июне 2022 года на отечественные бренды приходилось 62,5% в категории газировок, то в июне 2025 года – уже 95,5% в натуральном выражении", - рассказали аналитики.
По их словам, это произошло за счет трансформации ассортимента в 2022 году, когда крупные зарубежные марки, среди которых Coca Cola, Pepsi, Sprite, 7 Up, ушли с российского рынка, а взамен запустились локальные альтернативы газировок.
В компании уточнили, что статистика основана на аудите более 180 розничных сетей и традиционных торговых точек по всей России.
 
ЭкономикаБизнесГазSprite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала