Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки

2025-08-24T07:45+0300

2025-08-24T07:45+0300

2025-08-24T08:37+0300

бизнес

газ

sprite

экономика

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Доля отечественных брендов газированных напитков на российском рынке в июне 2025 года составила 95,5% в натуральном выражении, тогда как в июне 2022 года этот показатель составлял 62,5%, рассказали РИА Новости в аналитической компании "Нильсен". "Если же говорить о российских и зарубежных брендах в категории газировки, то становится заметно, что локальные марки за последние годы резко усилили свое присутствие на рынке. Если в июне 2022 года на отечественные бренды приходилось 62,5% в категории газировок, то в июне 2025 года – уже 95,5% в натуральном выражении", - рассказали аналитики. По их словам, это произошло за счет трансформации ассортимента в 2022 году, когда крупные зарубежные марки, среди которых Coca Cola, Pepsi, Sprite, 7 Up, ушли с российского рынка, а взамен запустились локальные альтернативы газировок. В компании уточнили, что статистика основана на аудите более 180 розничных сетей и традиционных торговых точек по всей России.

2025

бизнес, газ, sprite