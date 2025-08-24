https://1prime.ru/20250824/arbuzy-861158445.html

Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия этим летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Российские компании традиционно закупали у грузинских фермеров арбузы в июне и июле, однако в 2022 году прекратили эти закупки. Небольшая поставка была в 2023 году - всего на 11,9 тысячи долларов, а затем вновь не было импорта. В этом же году поставки возобновились, составив 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. В июле при этом они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, - 415,8 тысячи долларов. Помимо России арбузы у Грузии этим летом также покупали Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи долларов).

