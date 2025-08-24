Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва - 24.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/arbuzy-861158445.html
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва - 24.08.2025, ПРАЙМ
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва
Россия этим летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T08:05+0300
2025-08-24T08:05+0300
экономика
грузия
армения
белоруссия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/55/837695546_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_107077054a1f467f688b185635313e9d.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия этим летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни. Российские компании традиционно закупали у грузинских фермеров арбузы в июне и июле, однако в 2022 году прекратили эти закупки. Небольшая поставка была в 2023 году - всего на 11,9 тысячи долларов, а затем вновь не было импорта. В этом же году поставки возобновились, составив 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. В июле при этом они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, - 415,8 тысячи долларов. Помимо России арбузы у Грузии этим летом также покупали Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи долларов).
грузия
армения
белоруссия
грузия, армения, белоруссия, россия
Экономика, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
08:05 24.08.2025
 
Россия возобновила ввоз арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва

Россия этим летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАрбуз
Арбуз - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Арбуз. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Россия этим летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни.
Российские компании традиционно закупали у грузинских фермеров арбузы в июне и июле, однако в 2022 году прекратили эти закупки. Небольшая поставка была в 2023 году - всего на 11,9 тысячи долларов, а затем вновь не было импорта.
Фрукты на празднике урожая
В России утвердили новый ГОСТ по экологически безопасным фруктам
15 июля, 06:16
В этом же году поставки возобновились, составив 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. В июле при этом они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, - 415,8 тысячи долларов.
Помимо России арбузы у Грузии этим летом также покупали Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи долларов).
 
ЭкономикаГРУЗИЯАРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯРОССИЯ
 
 
