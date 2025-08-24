https://1prime.ru/20250824/arest-861164638.html
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке
2025-08-24
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. "Бывшему прокурору предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключен судом под стражу", - сообщает пресс-служба. Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника, после чего прокурор был задержан. Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу на основании материалов, предоставленных УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке
