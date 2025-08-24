Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/arest-861164638.html
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке - 24.08.2025, ПРАЙМ
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке
Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщает... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:42+0300
2025-08-24T12:43+0300
экономика
ленинградская область
санкт-петербург
рф
ск рф
общество
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. "Бывшему прокурору предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключен судом под стражу", - сообщает пресс-служба. Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника, после чего прокурор был задержан. Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу на основании материалов, предоставленных УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.
https://1prime.ru/20250822/shtraf-861088677.html
ленинградская область
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ленинградская область, санкт-петербург, рф, ск рф, общество , финансы
Экономика, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, СК РФ, Общество , Финансы
12:42 24.08.2025 (обновлено: 12:43 24.08.2025)
 
Экс-прокурора района в Ленинградской области арестовали по делу о взятке

Экс-прокурор Лодейнопольского района в Ленобласти арестован по делу о взятке в 2 млн руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Экс-прокурор Лодейнопольского района Ленинградской области заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Бывшему прокурору предъявлено обвинение, по ходатайству следствия он заключен судом под стражу", - сообщает пресс-служба.
Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника, после чего прокурор был задержан.
Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу на основании материалов, предоставленных УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере и посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
22 августа, 11:36
 
ЭкономикаЛенинградская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФСК РФОбществоФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала