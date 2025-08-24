Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250824/arktika-861168704.html
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики - 24.08.2025, ПРАЙМ
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики
Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:04+0300
2025-08-24T15:04+0300
экономика
арктика
саров
владимир путин
атомфлот
росатом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861168506_0:77:2731:1613_1920x0_80_0_0_d86f47f1f3c5ad3eb8e0d8aaba72b343.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, "подмораживая" работающих там людей. Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей", – рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250822/putin-861121944.html
арктика
саров
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861168506_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6ad86f3235a5b57decc60d4bf12d9d52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арктика, саров, владимир путин, атомфлот, росатом, россия
Экономика, АРКТИКА, САРОВ, Владимир Путин, Атомфлот, Росатом, РОССИЯ
15:04 24.08.2025
 
Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики

Удивившая Путина работница "Атомфлота" Вдовина считает, что Арктика способствует молодости

© Фото : Фонд поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли" Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина
Второй помощник капитана предприятия Росатома Атомфлот Нина Вдовина - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина. Архивное фото
© Фото : Фонд поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, "подмораживая" работающих там людей.
Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию.
"Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей", – рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике и на Аляске, сообщил Путин
22 августа, 22:51
 
ЭкономикаАРКТИКАСАРОВВладимир ПутинАтомфлотРосатомРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала