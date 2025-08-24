https://1prime.ru/20250824/arktika-861168704.html

Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики

Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики - 24.08.2025, ПРАЙМ

Сотрудница "Атомфлота", удивившая Путина, назвала преимущество Арктики

Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика... | 24.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своим званием, считает, что Арктика помогает сохранить молодость, "подмораживая" работающих там людей. Путин в минувшую пятницу в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана, удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Школу закончила в 2009 году, потом поступила в колледж. Восприняла так, что арктические условия, север позволяют сохранять возраст, чуть-чуть подмораживают людей", – рассказала Вдовина журналисту Павлу Зарубину.

