КАИР, 24 авг - ПРАЙМ. Сирия и Израиль обсуждают возможность соглашения в сфере безопасности, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа. Ранее сирийское государственное агентство SANA информировало, что министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в Париже провел переговоры с израильской делегацией о достижении договоренностей, направленных на укрепление стабильности в южных районах САР. "Между Дамаском и Тель-Авивом ведутся продвинутые обсуждения соглашения в сфере безопасности", - приводит слова аш-Шараа телеканал Sky News Arabia. Президент Сирии добавил, что какое-либо соглашение с Израилем будет базироваться на соглашении 1974 года о разъединении на Голанских высотах. Ранее МИД Сирии заявлял, что Дамаск заинтересован в возвращении соглашения о разъединении войск с Израилем от 1974 года при посредничестве США. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.

