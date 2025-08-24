Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сирия и Израиль обсуждают возможность соглашения в сфере безопасности - 24.08.2025
Сирия и Израиль обсуждают возможность соглашения в сфере безопасности
КАИР, 24 авг - ПРАЙМ. Сирия и Израиль обсуждают возможность соглашения в сфере безопасности, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа. Ранее сирийское государственное агентство SANA информировало, что министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в Париже провел переговоры с израильской делегацией о достижении договоренностей, направленных на укрепление стабильности в южных районах САР. "Между Дамаском и Тель-Авивом ведутся продвинутые обсуждения соглашения в сфере безопасности", - приводит слова аш-Шараа телеканал Sky News Arabia. Президент Сирии добавил, что какое-либо соглашение с Израилем будет базироваться на соглашении 1974 года о разъединении на Голанских высотах. Ранее МИД Сирии заявлял, что Дамаск заинтересован в возвращении соглашения о разъединении войск с Израилем от 1974 года при посредничестве США. В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
23:23 24.08.2025
 
Сирия и Израиль обсуждают возможность соглашения в сфере безопасности

Аш-Шараа: Сирия и Израиль обсуждают соглашение в сфере безопасности

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
КАИР, 24 авг - ПРАЙМ. Сирия и Израиль обсуждают возможность соглашения в сфере безопасности, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.
Ранее сирийское государственное агентство SANA информировало, что министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани в Париже провел переговоры с израильской делегацией о достижении договоренностей, направленных на укрепление стабильности в южных районах САР.
"Между Дамаском и Тель-Авивом ведутся продвинутые обсуждения соглашения в сфере безопасности", - приводит слова аш-Шараа телеканал Sky News Arabia.
Президент Сирии добавил, что какое-либо соглашение с Израилем будет базироваться на соглашении 1974 года о разъединении на Голанских высотах.
Ранее МИД Сирии заявлял, что Дамаск заинтересован в возвращении соглашения о разъединении войск с Израилем от 1974 года при посредничестве США.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением
