В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе - 24.08.2025
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе - 24.08.2025, ПРАЙМ
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе
Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T14:59+0300
2025-08-24T14:59+0300
происшествия
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Авария на водоводе Феодосия–Судак произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы. &quot;Завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак. С учетом протяженности водовода и объема системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов&quot;, - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, в этот период продолжится организованный подвоз воды. "Рекомендуем обеспечить минимальный запас", - подчеркнул глава правительства.
крым
Новости
ru-RU
крым
Происшествия, КРЫМ
14:59 24.08.2025
 
В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе

Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
Авария на водоводе Феодосия–Судак произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы.

"Завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак. С учетом протяженности водовода и объема системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его словам, в этот период продолжится организованный подвоз воды.
"Рекомендуем обеспечить минимальный запас", - подчеркнул глава правительства.
