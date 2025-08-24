https://1prime.ru/20250824/avariya-861168256.html

В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе

В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе - 24.08.2025, ПРАЙМ

В Крыму устранили аварию на магистральном водоводе

Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T14:59+0300

2025-08-24T14:59+0300

2025-08-24T14:59+0300

происшествия

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861056756_555:0:3447:1627_1920x0_80_0_0_5c530da1002835749c2fcdaf1bf3a7b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - ПРАЙМ. Крупную аварию на магистральном водоводе в восточном Крыму устранили, полное восстановление водоснабжения может занять до двух суток, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. Авария на водоводе Феодосия–Судак произошла в Крыму в пятницу. Без воды остались десять населенных пунктов, включая город Судак, а также поселки Коктебель, Орджоникидзе и Новый Свет. Организован подвоз воды. Изначально, водоснабжение планировалось устранить к вечеру субботы, но после завершения ремонта на критической части водовода, возникли новые порывы. "Завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Феодосия–Судак. С учетом протяженности водовода и объема системы, полное восстановление водоснабжения может занять до 48 часов", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, в этот период продолжится организованный подвоз воды. "Рекомендуем обеспечить минимальный запас", - подчеркнул глава правительства.

https://1prime.ru/20250822/krym-861118980.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым