https://1prime.ru/20250824/ballon-861164769.html

При взрыве баллона в ЦДМ пострадали три человека

При взрыве баллона в ЦДМ пострадали три человека - 24.08.2025, ПРАЙМ

При взрыве баллона в ЦДМ пострадали три человека

Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T12:44+0300

2025-08-24T12:44+0300

2025-08-24T12:50+0300

происшествия

общество

москва

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861164025_0:448:877:941_1920x0_80_0_0_0ac26ad256257a655c2730ceea2b0686.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы."На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт имени Склифосовского, одному оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.

https://1prime.ru/20250824/pozhar-861163652.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, россия