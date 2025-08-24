https://1prime.ru/20250824/ballon-861164769.html
При взрыве баллона в ЦДМ пострадали три человека
2025-08-24T12:44+0300
2025-08-24T12:44+0300
2025-08-24T12:50+0300
происшествия
общество
москва
россия
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Три человека пострадали в результате возгорания в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, двое госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы."На третьем этаже Центрального детского магазина произошло возгорание. Пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт имени Склифосовского, одному оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают бригады скорой помощи, Центр экстренной медицины и другие службы.
москва
общество , москва, россия
Происшествия, Общество , МОСКВА, РОССИЯ
