У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ

У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ

2025-08-24T16:13+0300

экономика

бизнес

бельгия

австрия

БРЮССЕЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд: связанная с пивоваренным гигантом AB InBev семья Мевьюс возглавляет список претендентов на выкуп австрийского производителя спортивных автомобилей KTM X-Bow, сообщает издание Gocars.be. "По данным австрийских СМИ, стоимость приобретения составит около 10 миллионов евро. Хотя сделка ещё должна быть одобрена австрийскими властями, KTM подтвердила, что бельгийская семья возглавляет переговоры", - указывается в сообщении. Издание пояснило, что "пока неизвестно, сосредоточатся ли новые бельгийские владельцы на расширении, сохранении эксклюзивности X-Bow или даже на разработке багги для "Дакара", но одно можно сказать наверняка: благодаря этому шагу Бельгия приобрела автомобильный бренд". Состояние семьи Мевьюс оценивается в 3,5 миллиарда евро, она входит в число богатейших в королевстве, благодаря доле бизнеса в AB InBev. Некоторые члены семьи имеют опыт в автоспорте, в том числе участвовали в ралли "Дакар". Стоимость легкого спорткара X-Bow варьируется от 100 до 300 тысяч евро, бренд ориентирован на состоятельную аудиторию. Он известен, в основном, как производитель мототехники, однако в последние годы испытывал серьезные финансовые трудности, приостановил производство и сократил в Австрии порядка 1800 рабочих мест.

бельгия

австрия

