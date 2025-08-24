https://1prime.ru/20250824/brend-861170913.html
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ - 24.08.2025, ПРАЙМ
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ
У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд: связанная с пивоваренным гигантом AB InBev семья Мевьюс возглавляет список... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T16:13+0300
2025-08-24T16:13+0300
2025-08-24T16:13+0300
экономика
бизнес
бельгия
австрия
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд: связанная с пивоваренным гигантом AB InBev семья Мевьюс возглавляет список претендентов на выкуп австрийского производителя спортивных автомобилей KTM X-Bow, сообщает издание Gocars.be. "По данным австрийских СМИ, стоимость приобретения составит около 10 миллионов евро. Хотя сделка ещё должна быть одобрена австрийскими властями, KTM подтвердила, что бельгийская семья возглавляет переговоры", - указывается в сообщении. Издание пояснило, что "пока неизвестно, сосредоточатся ли новые бельгийские владельцы на расширении, сохранении эксклюзивности X-Bow или даже на разработке багги для "Дакара", но одно можно сказать наверняка: благодаря этому шагу Бельгия приобрела автомобильный бренд". Состояние семьи Мевьюс оценивается в 3,5 миллиарда евро, она входит в число богатейших в королевстве, благодаря доле бизнеса в AB InBev. Некоторые члены семьи имеют опыт в автоспорте, в том числе участвовали в ралли "Дакар". Стоимость легкого спорткара X-Bow варьируется от 100 до 300 тысяч евро, бренд ориентирован на состоятельную аудиторию. Он известен, в основном, как производитель мототехники, однако в последние годы испытывал серьезные финансовые трудности, приостановил производство и сократил в Австрии порядка 1800 рабочих мест.
https://1prime.ru/20250823/poshliny-861153207.html
бельгия
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, бельгия, австрия
Экономика, Бизнес, БЕЛЬГИЯ, АВСТРИЯ
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ
У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ.
У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд: связанная с пивоваренным гигантом AB InBev семья Мевьюс возглавляет список претендентов на выкуп австрийского производителя спортивных автомобилей KTM X-Bow, сообщает издание Gocars.be
.
"По данным австрийских СМИ, стоимость приобретения составит около 10 миллионов евро. Хотя сделка ещё должна быть одобрена австрийскими властями, KTM подтвердила, что бельгийская семья возглавляет переговоры", - указывается в сообщении.
Издание пояснило, что "пока неизвестно, сосредоточатся ли новые бельгийские владельцы на расширении, сохранении эксклюзивности X-Bow или даже на разработке багги для "Дакара", но одно можно сказать наверняка: благодаря этому шагу Бельгия приобрела автомобильный бренд".
Состояние семьи Мевьюс оценивается в 3,5 миллиарда евро, она входит в число богатейших в королевстве, благодаря доле бизнеса в AB InBev. Некоторые члены семьи имеют опыт в автоспорте, в том числе участвовали в ралли "Дакар".
Стоимость легкого спорткара X-Bow варьируется от 100 до 300 тысяч евро, бренд ориентирован на состоятельную аудиторию. Он известен, в основном, как производитель мототехники, однако в последние годы испытывал серьезные финансовые трудности, приостановил производство и сократил в Австрии порядка 1800 рабочих мест.
В Бельгии опасаются последствий введения Трампом пошлин