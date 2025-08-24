Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ
экономика
бизнес
бельгия
австрия
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд: связанная с пивоваренным гигантом AB InBev семья Мевьюс возглавляет список претендентов на выкуп австрийского производителя спортивных автомобилей KTM X-Bow, сообщает издание Gocars.be. "По данным австрийских СМИ, стоимость приобретения составит около 10 миллионов евро. Хотя сделка ещё должна быть одобрена австрийскими властями, KTM подтвердила, что бельгийская семья возглавляет переговоры", - указывается в сообщении. Издание пояснило, что "пока неизвестно, сосредоточатся ли новые бельгийские владельцы на расширении, сохранении эксклюзивности X-Bow или даже на разработке багги для "Дакара", но одно можно сказать наверняка: благодаря этому шагу Бельгия приобрела автомобильный бренд". Состояние семьи Мевьюс оценивается в 3,5 миллиарда евро, она входит в число богатейших в королевстве, благодаря доле бизнеса в AB InBev. Некоторые члены семьи имеют опыт в автоспорте, в том числе участвовали в ралли "Дакар". Стоимость легкого спорткара X-Bow варьируется от 100 до 300 тысяч евро, бренд ориентирован на состоятельную аудиторию. Он известен, в основном, как производитель мототехники, однако в последние годы испытывал серьезные финансовые трудности, приостановил производство и сократил в Австрии порядка 1800 рабочих мест.
бельгия
австрия
бизнес, бельгия, австрия
Экономика, Бизнес, БЕЛЬГИЯ, АВСТРИЯ
16:13 24.08.2025
 
У Бельгии появится свой автомобильный бренд, пишут СМИ

У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд

Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. У Бельгии в ближайшее время может появиться собственный автомобильный бренд: связанная с пивоваренным гигантом AB InBev семья Мевьюс возглавляет список претендентов на выкуп австрийского производителя спортивных автомобилей KTM X-Bow, сообщает издание Gocars.be.
"По данным австрийских СМИ, стоимость приобретения составит около 10 миллионов евро. Хотя сделка ещё должна быть одобрена австрийскими властями, KTM подтвердила, что бельгийская семья возглавляет переговоры", - указывается в сообщении.
Издание пояснило, что "пока неизвестно, сосредоточатся ли новые бельгийские владельцы на расширении, сохранении эксклюзивности X-Bow или даже на разработке багги для "Дакара", но одно можно сказать наверняка: благодаря этому шагу Бельгия приобрела автомобильный бренд".
Состояние семьи Мевьюс оценивается в 3,5 миллиарда евро, она входит в число богатейших в королевстве, благодаря доле бизнеса в AB InBev. Некоторые члены семьи имеют опыт в автоспорте, в том числе участвовали в ралли "Дакар".
Стоимость легкого спорткара X-Bow варьируется от 100 до 300 тысяч евро, бренд ориентирован на состоятельную аудиторию. Он известен, в основном, как производитель мототехники, однако в последние годы испытывал серьезные финансовые трудности, приостановил производство и сократил в Австрии порядка 1800 рабочих мест.
Экономика Бизнес БЕЛЬГИЯ АВСТРИЯ
 
 
