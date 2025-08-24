https://1prime.ru/20250824/bryansk-861180446.html
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в воскресенье украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 августа т.г. около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
"24 августа т.г. около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
