Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник - 24.08.2025, ПРАЙМ

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в воскресенье украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. | 24.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили вечером в воскресенье украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 августа т.г. около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

