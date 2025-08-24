https://1prime.ru/20250824/chatgpt-861160448.html

Guardian: Британия обсудила с OpenAI сделку о бесплатном доступе к ChatGPT

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Министр по технологиям Великобритании Питер Кайл обсудил с главой американской компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI Сэмом Альтманом сделку по предоставлении всей стране бесплатного премиум-доступа к чат-боту ChatGPT, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Как пишет издание, OpenAI предлагает бесплатную и платную версии ChatGPT: подписка на платную версию, ChatGPT Plus, стоит 20 долларов в месяц и обеспечивает пользователям более быстрое время ответов и приоритетный доступ к новым функциям. "Руководитель компании, стоящей за ChatGPT, и министр по технологиям Великобритании обсудили многомиллиардную сделку, которая предоставит всей стране премиум-доступ к инструменту на основе искусственного интеллекта... Альтман поговорил с Питером Кайлом о потенциальном соглашении о предоставлении жителям Великобритании доступа к его передовому продукту", - говорится в сообщении. По данным источников издания, эта идея была высказана в рамках обсуждения в Сан-Франциско возможностей сотрудничества между OpenAI и Великобританией. При этом, согласно источникам, Кайл "никогда не воспринимал эту идею всерьёз", поскольку такая сделка может обойтись в два миллиарда фунтов стерлингов (почти 2,7 миллиарда долларов). В июле газета Financial Times сообщала, что Великобритания и OpenAI договорились о стратегическом партнёрстве для оптимизации сервисов британских государственных услуг на основе технологий искусственного интеллекта. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

