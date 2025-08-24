Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, как часто россияне ездят в путешествия выходного дня - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/chetvert-861158189.html
Исследование показало, как часто россияне ездят в путешествия выходного дня
Исследование показало, как часто россияне ездят в путешествия выходного дня - 24.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как часто россияне ездят в путешествия выходного дня
Четверть россиян ездит в путешествия выходного дня раз в месяц или чаще; как правило, такие поездки популярны у пар и семей с детьми, рассказали РИА Новости в... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T07:51+0300
2025-08-24T08:17+0300
туризм
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861158189.jpg?1756012676
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Четверть россиян ездит в путешествия выходного дня раз в месяц или чаще; как правило, такие поездки популярны у пар и семей с детьми, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Тридцать процентов опрошенных отправляются в короткие путешествия раз в два-три месяца. Еще столько же выбираются один-два раза в полугодие. Каждый четвертый путешествует раз в месяц или чаще. Еще 15% удается вырваться в поездку в соседний город один-два раза в год или реже", - следует из опроса 1,3 тысячи человек. Чаще всего (37% опрошенных) выбирают маршруты внутри федерального округа, 32% остаются в пределах области или региона. Чуть более четверти респондентов готовы поехать в другой округ или регион, а 4% — даже за границу. По словам директора по развитию отельного рынка "Туту" Юрия Вьюшина, чаще других в поездки выходного дня отправляются пары и семьи с детьми - 55% и 38% соответственно. "Мини-путешествия — способ сменить обстановку и перезагрузиться. Параллельно развивается и тренд на "отпуск дома" (staycation). Человек бронирует отель в родном городе, чтобы хорошо выспаться, не мыть посуду после завтрака и отдохнуть в спа", - считает Вьюшин. В среднем, по его словам, расходы на поездку выходного дня составляют 35 тысяч рублей на человека. При этом более половины респондентов сообщили, что тратят в таких поездках до 20 тысяч рублей на каждого (включая дорогу, питание, проживание и развлечения).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, общество
Туризм, Бизнес, Общество
07:51 24.08.2025 (обновлено: 08:17 24.08.2025)
 
Исследование показало, как часто россияне ездят в путешествия выходного дня

"Туту": четверть россиян ездит в путешествия выходного дня раз в месяц или чаще

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Четверть россиян ездит в путешествия выходного дня раз в месяц или чаще; как правило, такие поездки популярны у пар и семей с детьми, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Тридцать процентов опрошенных отправляются в короткие путешествия раз в два-три месяца. Еще столько же выбираются один-два раза в полугодие. Каждый четвертый путешествует раз в месяц или чаще. Еще 15% удается вырваться в поездку в соседний город один-два раза в год или реже", - следует из опроса 1,3 тысячи человек.
Чаще всего (37% опрошенных) выбирают маршруты внутри федерального округа, 32% остаются в пределах области или региона. Чуть более четверти респондентов готовы поехать в другой округ или регион, а 4% — даже за границу.
По словам директора по развитию отельного рынка "Туту" Юрия Вьюшина, чаще других в поездки выходного дня отправляются пары и семьи с детьми - 55% и 38% соответственно.
"Мини-путешествия — способ сменить обстановку и перезагрузиться. Параллельно развивается и тренд на "отпуск дома" (staycation). Человек бронирует отель в родном городе, чтобы хорошо выспаться, не мыть посуду после завтрака и отдохнуть в спа", - считает Вьюшин.
В среднем, по его словам, расходы на поездку выходного дня составляют 35 тысяч рублей на человека. При этом более половины респондентов сообщили, что тратят в таких поездках до 20 тысяч рублей на каждого (включая дорогу, питание, проживание и развлечения).
 
ТуризмБизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала