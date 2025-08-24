Исследование показало, как часто россияне ездят в путешествия выходного дня

https://1prime.ru/20250824/chetvert-861158189.html

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Четверть россиян ездит в путешествия выходного дня раз в месяц или чаще; как правило, такие поездки популярны у пар и семей с детьми, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Тридцать процентов опрошенных отправляются в короткие путешествия раз в два-три месяца. Еще столько же выбираются один-два раза в полугодие. Каждый четвертый путешествует раз в месяц или чаще. Еще 15% удается вырваться в поездку в соседний город один-два раза в год или реже", - следует из опроса 1,3 тысячи человек. Чаще всего (37% опрошенных) выбирают маршруты внутри федерального округа, 32% остаются в пределах области или региона. Чуть более четверти респондентов готовы поехать в другой округ или регион, а 4% — даже за границу. По словам директора по развитию отельного рынка "Туту" Юрия Вьюшина, чаще других в поездки выходного дня отправляются пары и семьи с детьми - 55% и 38% соответственно. "Мини-путешествия — способ сменить обстановку и перезагрузиться. Параллельно развивается и тренд на "отпуск дома" (staycation). Человек бронирует отель в родном городе, чтобы хорошо выспаться, не мыть посуду после завтрака и отдохнуть в спа", - считает Вьюшин. В среднем, по его словам, расходы на поездку выходного дня составляют 35 тысяч рублей на человека. При этом более половины респондентов сообщили, что тратят в таких поездках до 20 тысяч рублей на каждого (включая дорогу, питание, проживание и развлечения).

