https://1prime.ru/20250824/delo-861162774.html
В деле хабаровского экс-министра Бойченко фигурируют бывшие советники
В деле хабаровского экс-министра Бойченко фигурируют бывшие советники - 24.08.2025, ПРАЙМ
В деле хабаровского экс-министра Бойченко фигурируют бывшие советники
В деле о растрате, по которому арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, фигурируют бывшие советники и иные лица, указано в... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T11:32+0300
2025-08-24T11:32+0300
2025-08-24T11:32+0300
экономика
банки
общество
финансы
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В деле о растрате, по которому арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, фигурируют бывшие советники и иные лица, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, уголовное дело было возбуждено 13 апреля 2023 года в отношении бывших советников министра здравоохранения Курносовой и Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с 19 апреля 2023 года по 22 мая 2024 года по статьям о покушении на мошенничество, о даче взятки, её получении и посредничестве, а также злоупотреблении полномочиями и легализации имущества, а 19 августа 2025 года было присоединено дело о растрате, возбужденное на группу лиц. Уточняется, что статья 160 УК РФ (присвоение или растрата) также инкриминируется бывшим советникам Коровиной и Курносовой. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Юрия Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
https://1prime.ru/20250822/shtraf-861088677.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, общество , финансы, москва, рф
Экономика, Банки, Общество , Финансы, МОСКВА, РФ
В деле хабаровского экс-министра Бойченко фигурируют бывшие советники
В деле хабаровского экс-министра здравоохранения Бойченко фигурируют бывшие советники
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В деле о растрате, по которому арестован бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, фигурируют бывшие советники и иные лица, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, уголовное дело было возбуждено 13 апреля 2023 года в отношении бывших советников министра здравоохранения Курносовой и Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с 19 апреля 2023 года по 22 мая 2024 года по статьям о покушении на мошенничество, о даче взятки, её получении и посредничестве, а также злоупотреблении полномочиями и легализации имущества, а 19 августа 2025 года было присоединено дело о растрате, возбужденное на группу лиц.
Уточняется, что статья 160 УК РФ
(присвоение или растрата) также инкриминируется бывшим советникам Коровиной и Курносовой.
Басманный суд Москвы
22 августа арестовал Юрия Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке