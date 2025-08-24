https://1prime.ru/20250824/delo-861166739.html
СК завел дело после взрыва баллона в ЦДМ
СК завел дело после взрыва баллона в ЦДМ - 24.08.2025, ПРАЙМ
СК завел дело после взрыва баллона в ЦДМ
Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в Театральном проезде в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший."Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошел хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ.Отмечается, что следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия. Предварительно установлено, что в результате происшествия есть погибший, количество пострадавших уточняется.
СК завел дело после взрыва баллона в ЦДМ
