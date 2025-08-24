https://1prime.ru/20250824/evrosoyuz-861167996.html

"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности

"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности

"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности

Вероятно, президент США Дональд Трамп является лучшим вариантом для Украины, однако его стремление к установлению мира сталкивается с желанием Евросоюза

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вероятно, президент США Дональд Трамп является лучшим вариантом для Украины, однако его стремление к установлению мира сталкивается с желанием Евросоюза поддерживать войну "до последнего украинца", отметил в социальной сети Х директор Центр фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. "Возможно, президент Дональд Трамп — это наилучший выбор для Украины, но технократы ЕС не собираются заканчивать свои игры. Их устраивает, что украинцы продолжают бороться "до последнего человека", чтобы сохранить свое влияние. Это возмутительно", — подчеркнул он.Как сообщалось в публикации издания Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию, с января по июль 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от замороженных активов Банка России.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа намерена осуществить иностранную интервенцию на часть территории Украины.

