Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250824/evrosoyuz-861167996.html
"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности
"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности - 24.08.2025, ПРАЙМ
"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности
Вероятно, президент США Дональд Трамп является лучшим вариантом для Украины, однако его стремление к установлению мира сталкивается с желанием Евросоюза... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T14:53+0300
2025-08-24T14:55+0300
политика
евросоюз
дональд трамп
сша
конфликт на украине
урегулирование
сергей лавров
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вероятно, президент США Дональд Трамп является лучшим вариантом для Украины, однако его стремление к установлению мира сталкивается с желанием Евросоюза поддерживать войну "до последнего украинца", отметил в социальной сети Х директор Центр фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. "Возможно, президент Дональд Трамп — это наилучший выбор для Украины, но технократы ЕС не собираются заканчивать свои игры. Их устраивает, что украинцы продолжают бороться "до последнего человека", чтобы сохранить свое влияние. Это возмутительно", — подчеркнул он.Как сообщалось в публикации издания Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию, с января по июль 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от замороженных активов Банка России.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа намерена осуществить иностранную интервенцию на часть территории Украины.
https://1prime.ru/20250819/tramp-860920584.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
евросоюз, дональд трамп, сша, конфликт на украине, урегулирование, сергей лавров, банк россии
Политика, Евросоюз, Дональд Трамп, США, Конфликт на Украине, урегулирование, Сергей Лавров, Банк России
14:53 24.08.2025 (обновлено: 14:55 24.08.2025)
 
"Лучшее, что есть у Украины". Евросоюз обвинили в кровожадности

Санто: жаждущий войны Евросоюз компенсирует стремление Трампа к миру на Украине

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Вероятно, президент США Дональд Трамп является лучшим вариантом для Украины, однако его стремление к установлению мира сталкивается с желанием Евросоюза поддерживать войну "до последнего украинца", отметил в социальной сети Х директор Центр фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.
"Возможно, президент Дональд Трамп — это наилучший выбор для Украины, но технократы ЕС не собираются заканчивать свои игры. Их устраивает, что украинцы продолжают бороться "до последнего человека", чтобы сохранить свое влияние. Это возмутительно", — подчеркнул он.
Как сообщалось в публикации издания Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию, с января по июль 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от замороженных активов Банка России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа намерена осуществить иностранную интервенцию на часть территории Украины.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
19 августа, 15:34
 
ПолитикаЕвросоюзДональд ТрампСШАКонфликт на УкраинеурегулированиеСергей ЛавровБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала