На юге Франции фермеры потеряли до 80% урожая помидоров из-за жары

Фермеры юга Франции жалуются на потерю до 80% урожая помидоров из-за сильной жары в этом сезоне, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на самих фермеров.

2025-08-24T21:48+0300

2025-08-24T21:48+0300

2025-08-24T21:48+0300

сельское хозяйство

здоровье

франция

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Фермеры юга Франции жалуются на потерю до 80% урожая помидоров из-за сильной жары в этом сезоне, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на самих фермеров. "В (регионе – ред.) Окситании, рядом с Тулузой, радиостанция встретилась с овощеводами, которые потеряли от 60 до 80% урожая помидоров этим летом… Жара, пожары… лето оказалось особенно сложным для овощеводов юга Франции", - указывает радиостанция. Отмечается, что температура в регионе неоднократно переваливала за 40 градусов, что привело к масштабным потерям для фермеров. Они также жалуются на проблемы с системами орошения.

