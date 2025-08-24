https://1prime.ru/20250824/frantsiya-861185521.html
На юге Франции фермеры потеряли до 80% урожая помидоров из-за жары
24.08.2025
На юге Франции фермеры потеряли до 80% урожая помидоров из-за жары
Фермеры юга Франции жалуются на потерю до 80% урожая помидоров из-за сильной жары в этом сезоне, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на самих фермеров.
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Фермеры юга Франции жалуются на потерю до 80% урожая помидоров из-за сильной жары в этом сезоне, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на самих фермеров. "В (регионе – ред.) Окситании, рядом с Тулузой, радиостанция встретилась с овощеводами, которые потеряли от 60 до 80% урожая помидоров этим летом… Жара, пожары… лето оказалось особенно сложным для овощеводов юга Франции", - указывает радиостанция. Отмечается, что температура в регионе неоднократно переваливала за 40 градусов, что привело к масштабным потерям для фермеров. Они также жалуются на проблемы с системами орошения.
