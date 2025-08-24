https://1prime.ru/20250824/frantsiya-861186664.html
Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом
Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом - 24.08.2025, ПРАЙМ
Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом
Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T22:59+0300
2025-08-24T22:59+0300
2025-08-24T22:59+0300
политика
общество
мировая экономика
франция
сша
израиль
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране. "Я пишу вам из глубокой обеспокоенности в связи резким ростом антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны вашего правительства по борьбе с ним", - написал американский посол Макрону, выдержки из письма приводит агентство Франс Пресс. По словам посла США, во Франции "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний. Ранее в подогревании антисемитизма во Франции Макрона обвинил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на что в Елисейском дворце указали на "ошибочность" и "низость" этих обвинений.
https://1prime.ru/20250823/foto-861145186.html
франция
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, франция, сша, израиль, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху
Политика, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху
Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом
Посол США во Франции Кушнер осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом