Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом - 24.08.2025
Политика
Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом
2025-08-24T22:59+0300
2025-08-24T22:59+0300
политика
общество
мировая экономика
франция
сша
израиль
эммануэль макрон
биньямин нетаньяху
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране. "Я пишу вам из глубокой обеспокоенности в связи резким ростом антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны вашего правительства по борьбе с ним", - написал американский посол Макрону, выдержки из письма приводит агентство Франс Пресс. По словам посла США, во Франции "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний. Ранее в подогревании антисемитизма во Франции Макрона обвинил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на что в Елисейском дворце указали на "ошибочность" и "низость" этих обвинений.
франция
сша
израиль
франция, сша, израиль, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху
Политика, Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, Эммануэль Макрон, Биньямин Нетаньяху
22:59 24.08.2025
 
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране.
"Я пишу вам из глубокой обеспокоенности в связи резким ростом антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны вашего правительства по борьбе с ним", - написал американский посол Макрону, выдержки из письма приводит агентство Франс Пресс.
По словам посла США, во Франции "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний.
Ранее в подогревании антисемитизма во Франции Макрона обвинил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на что в Елисейском дворце указали на "ошибочность" и "низость" этих обвинений.
