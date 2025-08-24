https://1prime.ru/20250824/frantsiya-861186664.html

Посол США в Париже осудил Макрона за недостаточную борьбу с антисемитизмом

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Посол США во Франции Чарльз Кушнер написал письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону, в котором осудил того за недостаточную борьбу с антисемитизмом в своей стране. "Я пишу вам из глубокой обеспокоенности в связи резким ростом антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны вашего правительства по борьбе с ним", - написал американский посол Макрону, выдержки из письма приводит агентство Франс Пресс. По словам посла США, во Франции "не проходит и дня" без нападения на евреев на улицах или без вандализма в отношении синагог, школ или принадлежащих евреям компаний. Ранее в подогревании антисемитизма во Франции Макрона обвинил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на что в Елисейском дворце указали на "ошибочность" и "низость" этих обвинений.

