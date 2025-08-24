https://1prime.ru/20250824/fury-861167738.html

Министр экономики Армении рассказал о поставках сельхозпродукции в Россию

2025-08-24T14:48+0300

ЕРЕВАН, 24 авг – ПРАЙМ. Министр экономики Армении Геворг Папоян в ответ на сообщение оппозиционного депутата Гарника Даниеляна о проблемах с поставками в РФ армянской сельхозпродукции сообщил, что ежедневно в Россию въезжают очень много грузовиков с товарами из Армении. В субботу Даниелян заявил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе возвращаются направлявшиеся в РФ машины с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в РФ. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушения каких-то правил и процедур на таможне или границе. "С завтрашнего дня я буду публиковать цифры, которые докажут, как много машин с армянскими товарами ежедневно въезжают в Российскую Федерацию, а паника, распространяемая оппозицией, — это всего лишь очередная попытка посеять страх среди нашего народа", - написал Папоян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

