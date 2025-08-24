Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Футболки с фото со встречи Путина и Трампа появились на маркетплейсах - 24.08.2025
https://1prime.ru/20250824/futbolki--861161879.html
Футболки с фото со встречи Путина и Трампа появились на маркетплейсах
Футболки с фото со встречи Путина и Трампа появились на маркетплейсах - 24.08.2025, ПРАЙМ
Футболки с фото со встречи Путина и Трампа появились на маркетплейсах
Сувенирные футболки с фотографией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске появились в продаже на маркетплейсах, выяснил... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T10:57+0300
2025-08-24T10:58+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сувенирные футболки с фотографией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске появились в продаже на маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости. На футболке стоимостью около 800 рублей изображено рукопожатие президентов во время разговора. На другом маркетплейсе можно также заказать термонаклейки на футболку и интерьерную картину с фотопечатью на холсте стоимостью 1150 рублей, на которой президенты идут по красной дорожке от самолета. Президенты Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
10:57 24.08.2025 (обновлено: 10:58 24.08.2025)
 
Футболки с фото со встречи Путина и Трампа появились на маркетплейсах

Футболки с фото встречи Путина и Трампа на Аляске появились на маркетплейсах

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сувенирные футболки с фотографией встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске появились в продаже на маркетплейсах, выяснил корреспондент РИА Новости.
На футболке стоимостью около 800 рублей изображено рукопожатие президентов во время разговора.
На другом маркетплейсе можно также заказать термонаклейки на футболку и интерьерную картину с фотопечатью на холсте стоимостью 1150 рублей, на которой президенты идут по красной дорожке от самолета.
Президенты Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Политолог объяснил, почему Трамп уважает Путина
21 августа, 22:42
 
