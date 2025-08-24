Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Газы заявили об увеличении уровня нехватки жилья для беженцев - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/gaza-861178525.html
Власти Газы заявили об увеличении уровня нехватки жилья для беженцев
Власти Газы заявили об увеличении уровня нехватки жилья для беженцев - 24.08.2025, ПРАЙМ
Власти Газы заявили об увеличении уровня нехватки жилья для беженцев
Уровень нехватки жилья для вынужденных переселенцев в секторе Газа превысил 96%, израильские власти блокируют поставки необходимого числа палаток для беженцев,... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T19:14+0300
2025-08-24T19:14+0300
мировая экономика
газа
израиль
сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861177565_0:202:3889:2390_1920x0_80_0_0_948e9914d907566c3eeb548b90506766.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уровень нехватки жилья для вынужденных переселенцев в секторе Газа превысил 96%, израильские власти блокируют поставки необходимого числа палаток для беженцев, планируемая военная операция Израиля по захвату города Газа обернется усугублением гуманитарной катастрофы, заявили власти палестинского полуэксклава в воскресенье. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 20 августа утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила 22 августа, что медицинский персонал и международные организации в Газе проинформированы о необходимости подготовиться к эвакуации населения на юг сектора перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль. "После того, как оккупационные силы заявили о разрешении ввозить палатки и все необходимое для сооружения убежищ, в сектор Газа поступило всего 10 тысяч палаток - около 4% от необходимого числа, составляющего порядка 250 тысяч палаток и фургонов… Уровень нехватки жилья превысил 96%, южные провинции сектора Газа не способны принять 1,3 миллиона вынужденных переселенцев", - говорится в релизе, опубликованном пресс-службой властей сектора в соцсетях. По данным администрации Газы, на юге сектора практически не осталось безопасных районов, где могли бы укрыться беженцы, поскольку израильская армия уже сейчас контролирует порядка 77% территории полуэксклава. "В этих условиях любая новая процедура переселения оказывается практически невозможной, поскольку сопряжена с угрозой для жизни", - отмечено в релизе. Власти сектора вновь обратились к международному сообществу с просьбой препятствовать реализации планов Израиля по захвату Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
https://1prime.ru/20250822/golod-861093406.html
https://1prime.ru/20250821/izrail-861071303.html
газа
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861177565_216:0:3673:2593_1920x0_80_0_0_b12d07a24c4cb3ba040598a5cbd81fe8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газа, израиль, сша, в мире
Мировая экономика, Газа, ИЗРАИЛЬ, США, В мире
19:14 24.08.2025
 
Власти Газы заявили об увеличении уровня нехватки жилья для беженцев

Власти Газы заявили, что уровень нехватки жилья для беженцев превысил 96%

© РИА Новости . Назар Альян | Перейти в медиабанкЗдание в секторе Газа
Здание в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Здание в секторе Газа. Архивное фото
© РИА Новости . Назар Альян
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уровень нехватки жилья для вынужденных переселенцев в секторе Газа превысил 96%, израильские власти блокируют поставки необходимого числа палаток для беженцев, планируемая военная операция Израиля по захвату города Газа обернется усугублением гуманитарной катастрофы, заявили власти палестинского полуэксклава в воскресенье.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 20 августа утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила 22 августа, что медицинский персонал и международные организации в Газе проинформированы о необходимости подготовиться к эвакуации населения на юг сектора перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Состояние катастрофического голода впервые объявили в секторе Газа
22 августа, 12:44
"После того, как оккупационные силы заявили о разрешении ввозить палатки и все необходимое для сооружения убежищ, в сектор Газа поступило всего 10 тысяч палаток - около 4% от необходимого числа, составляющего порядка 250 тысяч палаток и фургонов… Уровень нехватки жилья превысил 96%, южные провинции сектора Газа не способны принять 1,3 миллиона вынужденных переселенцев", - говорится в релизе, опубликованном пресс-службой властей сектора в соцсетях.
По данным администрации Газы, на юге сектора практически не осталось безопасных районов, где могли бы укрыться беженцы, поскольку израильская армия уже сейчас контролирует порядка 77% территории полуэксклава. "В этих условиях любая новая процедура переселения оказывается практически невозможной, поскольку сопряжена с угрозой для жизни", - отмечено в релизе.
Власти сектора вновь обратились к международному сообществу с просьбой препятствовать реализации планов Израиля по захвату Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Разрушения в секторе Газа - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Нетаньяху утвердил планы по захвату Газы
21 августа, 21:20
 
Мировая экономикаГазаИЗРАИЛЬСШАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала