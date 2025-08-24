https://1prime.ru/20250824/gaza-861178525.html

Власти Газы заявили об увеличении уровня нехватки жилья для беженцев

2025-08-24T19:14+0300

мировая экономика

газа

израиль

сша

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861177565_0:202:3889:2390_1920x0_80_0_0_948e9914d907566c3eeb548b90506766.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Уровень нехватки жилья для вынужденных переселенцев в секторе Газа превысил 96%, израильские власти блокируют поставки необходимого числа палаток для беженцев, планируемая военная операция Израиля по захвату города Газа обернется усугублением гуманитарной катастрофы, заявили власти палестинского полуэксклава в воскресенье. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 20 августа утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату Газы продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила 22 августа, что медицинский персонал и международные организации в Газе проинформированы о необходимости подготовиться к эвакуации населения на юг сектора перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль. "После того, как оккупационные силы заявили о разрешении ввозить палатки и все необходимое для сооружения убежищ, в сектор Газа поступило всего 10 тысяч палаток - около 4% от необходимого числа, составляющего порядка 250 тысяч палаток и фургонов… Уровень нехватки жилья превысил 96%, южные провинции сектора Газа не способны принять 1,3 миллиона вынужденных переселенцев", - говорится в релизе, опубликованном пресс-службой властей сектора в соцсетях. По данным администрации Газы, на юге сектора практически не осталось безопасных районов, где могли бы укрыться беженцы, поскольку израильская армия уже сейчас контролирует порядка 77% территории полуэксклава. "В этих условиях любая новая процедура переселения оказывается практически невозможной, поскольку сопряжена с угрозой для жизни", - отмечено в релизе. Власти сектора вновь обратились к международному сообществу с просьбой препятствовать реализации планов Израиля по захвату Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

газа

