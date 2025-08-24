https://1prime.ru/20250824/hsbc--861173118.html
FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов
FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов - 24.08.2025, ПРАЙМ
FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов
Подразделение китайского банка HSBC в Швейцарии откажется от сотрудничества с более чем тысячей клиентов с Ближнего Востока, пишет издание Financial Times со... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T17:13+0300
2025-08-24T17:13+0300
2025-08-24T17:14+0300
экономика
швейцария
банки
финансы
ближний восток
саудовская аравия
financial times
hsbc
https://cdnn.1prime.ru/img/83284/23/832842306_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5dc7b7ad9a4a9456fd4332c434b7aaf.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Подразделение китайского банка HSBC в Швейцарии откажется от сотрудничества с более чем тысячей клиентов с Ближнего Востока, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Частный банк HSBC в Швейцарии начал отказываться от сотрудничества с более чем тысячей состоятельных клиентов с Ближнего Востока, так как сталкивается с постоянным контролем со стороны регулирующих органов в отношении клиентов с высокой степенью риска", - говорится в статье. По словам источников, банк, в частности, прекратит отношения с клиентами из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, в то время как многие клиенты из упомянутых стран имеют активы на сумму более 100 миллионов долларов. Отмечается, что меры принимаются банком по указу со стороны швейцарского регулятора банковской деятельности Finma в связи с процедурами проверки банком некоторых клиентов с высоким уровнем риска. Finma, указывает издание, обязала HSBC провести проверку на предмет отмывания денег в отношении всех высокорискованных отношений с известными публичными политиками - банк также не может начинать новые отношения с политическими фигурами до завершения проверки.
https://1prime.ru/20250613/egipet-858454189.html
швейцария
ближний восток
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83284/23/832842306_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_93fafec896762358fb40211d588f77c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, банки, финансы, ближний восток, саудовская аравия, financial times, hsbc
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, Банки, Финансы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Financial Times, HSBC
FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов
FT: банк HSBC в Швейцарии откажется от сотрудничества с тысячей ближневосточных клиентов