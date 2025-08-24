Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:13 24.08.2025 (обновлено: 17:14 24.08.2025)
 
FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Подразделение китайского банка HSBC в Швейцарии откажется от сотрудничества с более чем тысячей клиентов с Ближнего Востока, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Частный банк HSBC в Швейцарии начал отказываться от сотрудничества с более чем тысячей состоятельных клиентов с Ближнего Востока, так как сталкивается с постоянным контролем со стороны регулирующих органов в отношении клиентов с высокой степенью риска", - говорится в статье.
По словам источников, банк, в частности, прекратит отношения с клиентами из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, в то время как многие клиенты из упомянутых стран имеют активы на сумму более 100 миллионов долларов.
Отмечается, что меры принимаются банком по указу со стороны швейцарского регулятора банковской деятельности Finma в связи с процедурами проверки банком некоторых клиентов с высоким уровнем риска. Finma, указывает издание, обязала HSBC провести проверку на предмет отмывания денег в отношении всех высокорискованных отношений с известными публичными политиками - банк также не может начинать новые отношения с политическими фигурами до завершения проверки.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
Египет увеличит стратегические запасы товаров на фоне эскалации в регионе
13 июня, 09:51
 
