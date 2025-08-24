https://1prime.ru/20250824/hsbc--861173118.html

FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов - 24.08.2025, ПРАЙМ

FT: HSBC в Швейцарии перестанет работать с тысячей ближневосточных клиентов

2025-08-24T17:13+0300

2025-08-24T17:13+0300

2025-08-24T17:14+0300

экономика

швейцария

банки

финансы

ближний восток

саудовская аравия

financial times

hsbc

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Подразделение китайского банка HSBC в Швейцарии откажется от сотрудничества с более чем тысячей клиентов с Ближнего Востока, пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "Частный банк HSBC в Швейцарии начал отказываться от сотрудничества с более чем тысячей состоятельных клиентов с Ближнего Востока, так как сталкивается с постоянным контролем со стороны регулирующих органов в отношении клиентов с высокой степенью риска", - говорится в статье. По словам источников, банк, в частности, прекратит отношения с клиентами из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, в то время как многие клиенты из упомянутых стран имеют активы на сумму более 100 миллионов долларов. Отмечается, что меры принимаются банком по указу со стороны швейцарского регулятора банковской деятельности Finma в связи с процедурами проверки банком некоторых клиентов с высоким уровнем риска. Finma, указывает издание, обязала HSBC провести проверку на предмет отмывания денег в отношении всех высокорискованных отношений с известными публичными политиками - банк также не может начинать новые отношения с политическими фигурами до завершения проверки.

швейцария

ближний восток

саудовская аравия

2025

Новости

швейцария, банки, финансы, ближний восток, саудовская аравия, financial times, hsbc