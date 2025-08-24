Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением - 24.08.2025
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением - 24.08.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением
Атаки Тель-Авива на гражданскую и экономическую структуру Йемена являются военным преступлением, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. | 24.08.2025, ПРАЙМ
ТЕГЕРАН, 24 авг - ПРАЙМ. Атаки Тель-Авива на гражданскую и экономическую структуру Йемена являются военным преступлением, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее в воскресенье телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому военно-политическому движению "Ансар Алла" (хуситы), сообщил, что в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, по предварительным данным, погибли два и пострадали пять человек. "Неоднократные атаки израильского режима на экономическую и гражданскую инфраструктуру Йемена, в том числе аэропорты, порты, электростанции и продовольственные склады, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности", - приводит внутриполитическое ведомство Ирана слова Багаи. Представитель иранского МИДа осудил эти действия Израиля, подчеркнув, что они показывают, что Тель-Авив относится с враждебностью к развитию и процветанию региона Ближнего Востока. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
22:17 24.08.2025
 
МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением

Представитель МИД Ирана Багаи назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением

ТЕГЕРАН, 24 авг - ПРАЙМ. Атаки Тель-Авива на гражданскую и экономическую структуру Йемена являются военным преступлением, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее в воскресенье телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому военно-политическому движению "Ансар Алла" (хуситы), сообщил, что в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, по предварительным данным, погибли два и пострадали пять человек.
"Неоднократные атаки израильского режима на экономическую и гражданскую инфраструктуру Йемена, в том числе аэропорты, порты, электростанции и продовольственные склады, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности", - приводит внутриполитическое ведомство Ирана слова Багаи.
Представитель иранского МИДа осудил эти действия Израиля, подчеркнув, что они показывают, что Тель-Авив относится с враждебностью к развитию и процветанию региона Ближнего Востока.
Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.
ПроисшествияМировая экономикаЙЕМЕНТель-АвивИРАНМИД
 
 
