МИД Ирана назвал удары Израиля по Йемену военным преступлением

ТЕГЕРАН, 24 авг - ПРАЙМ. Атаки Тель-Авива на гражданскую и экономическую структуру Йемена являются военным преступлением, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее в воскресенье телеканал Al Masirah, подконтрольный йеменскому военно-политическому движению "Ансар Алла" (хуситы), сообщил, что в результате израильских авиаударов по столице Йемена Сане, по предварительным данным, погибли два и пострадали пять человек. "Неоднократные атаки израильского режима на экономическую и гражданскую инфраструктуру Йемена, в том числе аэропорты, порты, электростанции и продовольственные склады, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности", - приводит внутриполитическое ведомство Ирана слова Багаи. Представитель иранского МИДа осудил эти действия Израиля, подчеркнув, что они показывают, что Тель-Авив относится с враждебностью к развитию и процветанию региона Ближнего Востока. Ранее йеменский источник заявил РИА Новости, что Израиль нанес авиаудары по столице Йемена и ее окрестностям. По словам источника, авиаудары были нанесены по военному лагерю около президентского дворца в Сане, электростанции и объекту нефтяной компании. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение авиаударов по объектам хуситов в районе Саны, среди которых был военный комплекс с президентским дворцом, две электростанции и хранилище с топливом.

