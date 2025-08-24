https://1prime.ru/20250824/kaliningrad-861158302.html

В аэропорту Калининграда отменили три рейса

В аэропорту Калининграда отменили три рейса - 24.08.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калининграда отменили три рейса

Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T07:54+0300

2025-08-24T07:54+0300

2025-08-24T07:54+0300

бизнес

санкт-петербург

москва

калининград

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861158302.jpg?1756011271

КАЛИНИНГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво". Отмечается, на данный момент аэропорт Пулково возобновил работу, рейсы оправляются с учетом дневных задержек. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 6.20 (7.20 мск) задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Отменены три рейса в Санкт-Петербург и Москву.

санкт-петербург

москва

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, москва, калининград, аэропорт пулково