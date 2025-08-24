Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калининграда отменили три рейса - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/kaliningrad-861158302.html
В аэропорту Калининграда отменили три рейса
В аэропорту Калининграда отменили три рейса - 24.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда отменили три рейса
Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T07:54+0300
2025-08-24T07:54+0300
бизнес
санкт-петербург
москва
калининград
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861158302.jpg?1756011271
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво". Отмечается, на данный момент аэропорт Пулково возобновил работу, рейсы оправляются с учетом дневных задержек. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 6.20 (7.20 мск) задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Отменены три рейса в Санкт-Петербург и Москву.
санкт-петербург
москва
калининград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, москва, калининград, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЛИНИНГРАД, аэропорт Пулково
07:54 24.08.2025
 
В аэропорту Калининграда отменили три рейса

В аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства отменили три рейса

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - ПРАЙМ. Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани.
"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
Отмечается, на данный момент аэропорт Пулково возобновил работу, рейсы оправляются с учетом дневных задержек.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 6.20 (7.20 мск) задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Отменены три рейса в Санкт-Петербург и Москву.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАКАЛИНИНГРАДаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала