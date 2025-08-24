В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В аэропорту Калуги установили ограничения на время приема и отправки самолетов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
росавиация, калуга, бизнес
Росавиация, Калуга, Бизнес, Экономика
19:30 24.08.2025 (обновлено: 19:33 24.08.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В аэропорту Калуги установили ограничения на время приема и отправки самолетов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
ЭкономикаРосавиацияКалугаБизнес
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
