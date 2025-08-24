https://1prime.ru/20250824/kaluga-861179448.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 24.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги установили ограничения на время приема и отправки самолетов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T19:30+0300
2025-08-24T19:30+0300
2025-08-24T19:33+0300
росавиация
калуга
бизнес
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83413/72/834137217_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_abcabafcee5a052c3e027e2dd7561220.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В аэропорту Калуги установили ограничения на время приема и отправки самолетов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861174818.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83413/72/834137217_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_6c3b8c34a6c503c0aec692e0ae03fb86.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, калуга, бизнес
Росавиация, Калуга, Бизнес, Экономика
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов