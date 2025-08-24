В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20250824/kaluga-861179448.html

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В аэропорту Калуги установили ограничения на время приема и отправки самолетов, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

