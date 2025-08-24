https://1prime.ru/20250824/kaluga-861183643.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

