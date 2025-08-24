https://1prime.ru/20250824/kaluga-861183643.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - 24.08.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T21:04+0300
2025-08-24T21:04+0300
2025-08-24T21:04+0300
происшествия
бизнес
россия
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518215_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c3325c15bb5c99420f8045cbe095b29.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250824/aeroflot-861174818.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9209cc9ac33b9de51dbc21005d6d00df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, калуга, росавиация
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов