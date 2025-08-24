Канада распределила обещанные Киеву 1,45 миллиарда долларов военной помощи
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. Власти Канады распределили средства в объеме 1,45 миллиарда долларов США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине, говорится в заявлении офиса канадского премьер-министра Марка Карни.
"На саммите G7 в Кананаскисе в июне Канада выделила Украине дополнительные 2 миллиарда долларов (1,45 млрд долларов США - ред.) на военную помощь. Сегодня премьер-министр Карни объявил, что правительство Канады распределяет эти средства следующим образом", - указано в опубликованном в воскресенье релизе.
В результате, 603,5 миллиона долларов Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику.
Кроме того, 159 миллионов будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных, противодронных средств и инвестиций в совместные военные предприятия Канады и Украины. Оставшиеся средства поделят между закупкой боеприпасов и взрывчатки в рамках инициативы Чехии по закупке оружия для ВСУ и отдельных коалиций в рамках контактной группы по Украине.
В офисе Карни также сообщили, что с начала российской специальной военной операции на Украине Канада выделила Киеву уже почти 16 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.