В Ленинградской области при столкновении катеров пострадали семь человек
2025-08-24T14:03+0300
2025-08-24T16:05+0300
происшествия
бизнес
россия
ленинградская область
рф
ск рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По версии следствия, вечером 23 августа 2025 года в акватории Выборгского залива вблизи базы отдыха "Лавола" в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение двух маломерных судов, на одном из которых находились пассажиры. В результате столкновения семь человек получили телесные повреждения, из них трое госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Отмечается, что на обоих судах зафиксированы механические повреждения, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
ленинградская область
рф
14:03 24.08.2025 (обновлено: 16:05 24.08.2025)
 
В Ленинградской области при столкновении катеров пострадали семь человек

© РИА Новости . Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По версии следствия, вечером 23 августа 2025 года в акватории Выборгского залива вблизи базы отдыха "Лавола" в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение двух маломерных судов, на одном из которых находились пассажиры. В результате столкновения семь человек получили телесные повреждения, из них трое госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Отмечается, что на обоих судах зафиксированы механические повреждения, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
