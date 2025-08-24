https://1prime.ru/20250824/kazakhstan-861186483.html

Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану

Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану - 24.08.2025, ПРАЙМ

Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану

Самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг вскоре после взлёта вернулся в Астану, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта столицы | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T22:43+0300

2025-08-24T22:43+0300

2025-08-24T22:43+0300

происшествия

бизнес

казахстан

астана

вьетнам

самрук-казына

qazaq air

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg

АСТАНА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг вскоре после взлёта вернулся в Астану, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта столицы Казахстана. По данным сервиса Flightradar, вьетнамский пассажирский самолёт Airbus A330, вылетевший по маршруту Астана-Нячанг, долетев до Караганды в центре Казахстана, совершил несколько кругов над этим городом, а затем вернулся обратно в порт вылета. "Решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета принято командиром экипажа в строгом соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа. Аэропорт обеспечил все необходимые условия для приёма рейса: посадка прошла в штатном режиме, были задействованы все службы, необходимые для обслуживания воздушного судна", - говорится в сообщении воздушной гавани Астаны. В мае казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил передачу акций Qazaq Air стратегическому инвестору из Вьетнама. Компании Vietjet Air и Qazaq Air подписали соглашение о стратегическом партнёрстве - на платформе Qazaq Air создана новая авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737.

https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya--861158882.html

казахстан

астана

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казахстан, астана, вьетнам, самрук-казына, qazaq air