Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану - 24.08.2025
Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану
2025-08-24T22:43+0300
2025-08-24T22:43+0300
АСТАНА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг вскоре после взлёта вернулся в Астану, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта столицы Казахстана. По данным сервиса Flightradar, вьетнамский пассажирский самолёт Airbus A330, вылетевший по маршруту Астана-Нячанг, долетев до Караганды в центре Казахстана, совершил несколько кругов над этим городом, а затем вернулся обратно в порт вылета. "Решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета принято командиром экипажа в строгом соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа. Аэропорт обеспечил все необходимые условия для приёма рейса: посадка прошла в штатном режиме, были задействованы все службы, необходимые для обслуживания воздушного судна", - говорится в сообщении воздушной гавани Астаны. В мае казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил передачу акций Qazaq Air стратегическому инвестору из Вьетнама. Компании Vietjet Air и Qazaq Air подписали соглашение о стратегическом партнёрстве - на платформе Qazaq Air создана новая авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737.
22:43 24.08.2025
 
АСТАНА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг вскоре после взлёта вернулся в Астану, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта столицы Казахстана.
По данным сервиса Flightradar, вьетнамский пассажирский самолёт Airbus A330, вылетевший по маршруту Астана-Нячанг, долетев до Караганды в центре Казахстана, совершил несколько кругов над этим городом, а затем вернулся обратно в порт вылета.
"Решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета принято командиром экипажа в строгом соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа. Аэропорт обеспечил все необходимые условия для приёма рейса: посадка прошла в штатном режиме, были задействованы все службы, необходимые для обслуживания воздушного судна", - говорится в сообщении воздушной гавани Астаны.
В мае казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил передачу акций Qazaq Air стратегическому инвестору из Вьетнама. Компании Vietjet Air и Qazaq Air подписали соглашение о стратегическом партнёрстве - на платформе Qazaq Air создана новая авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737.
