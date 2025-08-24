https://1prime.ru/20250824/kazakhstan-861186483.html
Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану
Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану - 24.08.2025, ПРАЙМ
Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану
Самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг вскоре после взлёта вернулся в Астану, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта столицы | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T22:43+0300
2025-08-24T22:43+0300
2025-08-24T22:43+0300
происшествия
бизнес
казахстан
астана
вьетнам
самрук-казына
qazaq air
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
АСТАНА, 24 авг - ПРАЙМ. Самолёт вьетнамской авиакомпании VietJet, выполнявший рейс в Нячанг вскоре после взлёта вернулся в Астану, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта столицы Казахстана. По данным сервиса Flightradar, вьетнамский пассажирский самолёт Airbus A330, вылетевший по маршруту Астана-Нячанг, долетев до Караганды в центре Казахстана, совершил несколько кругов над этим городом, а затем вернулся обратно в порт вылета. "Решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета принято командиром экипажа в строгом соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа. Аэропорт обеспечил все необходимые условия для приёма рейса: посадка прошла в штатном режиме, были задействованы все службы, необходимые для обслуживания воздушного судна", - говорится в сообщении воздушной гавани Астаны. В мае казахстанский Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" завершил передачу акций Qazaq Air стратегическому инвестору из Вьетнама. Компании Vietjet Air и Qazaq Air подписали соглашение о стратегическом партнёрстве - на платформе Qazaq Air создана новая авиакомпания Vietjet Qazaqstan. Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737.
https://1prime.ru/20250824/ogranicheniya--861158882.html
казахстан
астана
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, казахстан, астана, вьетнам, самрук-казына, qazaq air
Происшествия, Бизнес, КАЗАХСТАН, Астана, ВЬЕТНАМ, Самрук-Казына, Qazaq Air
Самолет, выполнявший рейс в Нячанг, вскоре после взлета вернулся в Астану
Выполнявший рейс в Нячанг самолет авиакомпании VietJet вернулся в Астану после взлета