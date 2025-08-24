https://1prime.ru/20250824/khabarovsk-861177042.html
Срок следствия по делу бывшего главы Минздрава Хабаровского края продлили
2025-08-24T18:42+0300
2025-08-24T18:42+0300
2025-08-24T18:44+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Срок следствия по делу против бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в растрате, продлен до октября, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз ... первым заместителем председателя СК России до 30 месяцев, то есть до 13 октября 2025 года", - сказано в документе. Дело против Бойченко было возбуждено 13 апреля 2023 года в отношении бывших советников министра здравоохранения Курносовой и Коровиной, заместителя директора КГБУ "ДВЦЛО и "КДМО" Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ "Николаевская больница ЦРБ" Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с 19 апреля 2023 года по 22 мая 2024 года. Басманный суд Москвы 22 августа арестовал Юрия Бойченко на 1 месяц 23 суток. Как сообщали в суде, адвокатам обвиняемого было отказано в избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.
