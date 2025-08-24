https://1prime.ru/20250824/kitaj-861157922.html

Китай купил у США серебра на рекордные 14,9 миллиона долларов

Китай купил у США серебра на рекордные 14,9 миллиона долларов

24.08.2025

Китай в июле купил у США серебра на рекордные с сентября 2018 года 14,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Китай в июле купил у США серебра на рекордные с сентября 2018 года 14,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествующим месяцем показатель подрос в 1,5 раза. На фоне такой динамики США за месяц поднялись с третьего места на второе в рейтинге крупнейших поставщиков этого драгоценного металла в Поднебесную. Первое место уверенно сохранила за собой Япония, чьи объемы в денежном выражении в 1,5 раза превышают американские. Россия, как показывают таможенные данные, не осуществляет активного экспорта серебра в Китай.

2025

