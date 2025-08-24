https://1prime.ru/20250824/kitay-861178054.html

Вэнс: США не вводят новые пошлин против Китая из-за существующей ставки

2025-08-24T19:07+0300

ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией. Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.

