Вэнс: США не вводят новые пошлин против Китая из-за существующей ставки
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией. Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.
россия, мировая экономика, китай, сша, украина, джей ди вэнс, nbc
