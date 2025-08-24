Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс: США не вводят новые пошлин против Китая из-за существующей ставки - 24.08.2025
Вэнс: США не вводят новые пошлин против Китая из-за существующей ставки
2025-08-24T19:07+0300
2025-08-24T19:07+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
украина
джей ди вэнс
nbc
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией. Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.
китай
сша
украина
россия, мировая экономика, китай, сша, украина, джей ди вэнс, nbc
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, УКРАИНА, Джей Ди Вэнс, NBC
19:07 24.08.2025
 
© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
ВАШИНГТОН, 24 авг - ПРАЙМ. США не вводят новых импортных пошлин против Китайской Народной Республики за торговое партнерство с Россией, поскольку нынешняя ставка на ввоз китайских товаров и так высокая, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам", - ответил Вэнс в интервью телеканалу NBC на вопрос, почему США не вводят новых санкций против КНР за торговлю с Россией.
Вице-президент добавил, что американские власти провели несколько обсуждений с Китайской Народной Республикой "на всех уровнях правительства" в попытке добиться от властей Китая содействия в завершении конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В Бельгии опасаются последствий введения Трампом пошлин
Вчера, 22:52
 
Экономика РОССИЯ Мировая экономика КИТАЙ США УКРАИНА Джей Ди Вэнс NBC
 
 
