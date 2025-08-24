Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производитель кофе рассказал, с чем связан рост биржевых цен на зерна - 24.08.2025
Производитель кофе рассказал, с чем связан рост биржевых цен на зерна
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Текущий рост биржевых цен на кофе, скорее всего, носит краткосрочный характер и связан с американскими пошлинами, также дополнительное давление на них оказывают новости о заморозках в южных районах Бразилии, но в среднесрочной перспективе цена кофейного зерна стабилизируется, рассказали РИА Новости в компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti). По данным ICE Futures, биржевые цены на кофе арабика в мире во вторник поднимались почти на 2%, до 3,5225 доллара за фунт (7766 долларов за тонну) - самого высокого уровня за последние два месяца. "На мировом рынке кофе наблюдается значительное повышение цен, обусловленное сложным переплетением факторов, как краткосрочных, так и долгосрочных. Ключевым катализатором нынешней ситуации стало резкое повышение импортных пошлин, введенное США. Повышение пошлин на бразильский кофе до 50% вызвало волну спекулятивных закупок со стороны американских импортеров.... Ситуация усугубляется сообщениями о заморозках в южных регионах Бразилии, традиционно являющихся значительными производителями кофе. Однако, по предварительным оценкам экспертов, ущерб от этих заморозков относительно невелик – он оценивается примерно в 300 тысяч мешков кофе", - сказали в компании. Такая оценка ущерба от заморозков незначительна для прогнозируемого урожая, и потери не должны существенно повлиять на рынок в долгосрочной перспективе. Причем ожидания по урожаю кофе на следующий год оптимистичны: это связано с масштабными инвестициями в модернизацию кофепроизводства. "Многие эксперты склонны рассматривать текущий рост цен как явление краткосрочное и преимущественно техническое, связанное с временным дисбалансом спроса и предложения, вызванным введением пошлин и задержками поставок. В среднесрочной перспективе они прогнозируют либо стабилизацию цен, либо их постепенное снижение, при условии отсутствия новых непредвиденных обстоятельств, таких как новые стихийные бедствия или геополитические потрясения", - добавили в "Милфудс". По мнению эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, поскольку Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе, любые погодные аномалии в этой стране сразу сказываются на мировом предложении. "Резкий скачок цен на бирже начался сразу после появления новости о похолодании в Бразилии. Пока не будут проведены оценки ущерба для цветения и будущего урожая, цена останется крайне волатильной. В более долгосрочной перспективе, если похолодание не повторится, цены стабилизируются, а в случае подтверждения ущерба они останутся высокими до возникновения сигналов о восстановлении поставок и следующем урожае", - сказал он. При этом он пояснил, что текущее похолодание в Бразилии происходит на этапе раннего цветения кофе, что угрожает урожаю 2026 года. В этом же году cбор кофе практически завершен, поэтому прямого влияния заморозки на него не окажут. "Но опасения по будущему году вызывают рост цен", - подчеркнул эксперт. При этом, по мнению Тренина, если рост биржевых цен продолжится, новая волна подорожания кофе может дойти до российских полок через несколько месяцев. Цены в рознице отстают от биржевых из-за цепочек поставок и долгосрочных контрактов - крупные ритейлеры и обжарщики имеют запасы сырья, приобретенного по старым ценам. Также на стоимость банки кофе влияет транспортировка, упаковка, маржа обжарщика и ритейла. Он также привел данные ЕМИСС, согласно которым в июле средние потребительские цены на растворимый кофе выросли на 17,7% в годовом выражении, а цены на кофе в зернах и молотый - на 25,6%.
