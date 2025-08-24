https://1prime.ru/20250824/krym-861180767.html
Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской территории" и одной семье. Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени. "Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского - лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский понесет наказание за все свои военные преступления. "Учитывая сегодняшние реалии, это случится намного раньше, чем Зеленский себе представляет. Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа. Его заявления – пустые слова, написанные под диктовку западных кураторов, которые спят и видят как можно быстрее уничтожить остатки украинского народа и создать на какое-то время проблемы для России", - сказал Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
