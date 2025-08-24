Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250824/krym-861180767.html
Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме
Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме - 24.08.2025, ПРАЙМ
Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T20:06+0300
2025-08-24T20:11+0300
общество
россия
крым
украина
рф
владимир зеленский
владимир путин
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860511601_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_cf1527b24fac08d7d005e5dc36b1ccab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской территории" и одной семье. Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени. "Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского - лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский понесет наказание за все свои военные преступления. "Учитывая сегодняшние реалии, это случится намного раньше, чем Зеленский себе представляет. Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа. Его заявления – пустые слова, написанные под диктовку западных кураторов, которые спят и видят как можно быстрее уничтожить остатки украинского народа и создать на какое-то время проблемы для России", - сказал Шеремет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://1prime.ru/20250824/zelenskiy-861173996.html
https://1prime.ru/20250824/ukraina-861173501.html
крым
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860511601_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_49868a68d11094a187027e71d675a71d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, крым, украина, рф, владимир зеленский, владимир путин
Общество , РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Политика
20:06 24.08.2025 (обновлено: 20:11 24.08.2025)
 
Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме

Шеремет назвал лицемерием слова Зеленского о Крыме и новых российских регионах

© РИА Новости . Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Михаил Шеремет. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием слова Владимира Зеленского о Крыме и новых российских регионах, как якобы "украинской территории" и одной семье.
Ранее в видеообращении по случаю дня независимости Украины Зеленский назвал украинскими Донецк, Луганск, Крым, добавив, что там живут украинцы, расстояния с которыми однажды исчезнет и все снова будут вместе как одна семья и одна страна, назвав это вопросом времени.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Зеленский дерзко высказался об ударах по нефтепроводу "Дружба"
17:54
"Крым и наши исторические регионы вернулись домой в Россию, в свою страну. А слова Зеленского - лицемерие и подлость, попытка оправдать свои преступления в отношении Украины и мирных людей", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский понесет наказание за все свои военные преступления.
"Учитывая сегодняшние реалии, это случится намного раньше, чем Зеленский себе представляет. Зеленский не имеет права говорить от лица украинского народа. Его заявления – пустые слова, написанные под диктовку западных кураторов, которые спят и видят как можно быстрее уничтожить остатки украинского народа и создать на какое-то время проблемы для России", - сказал Шеремет.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
На Западе предложили неожиданный план по достижению мира на Украине
17:26
 
ПолитикаОбществоРОССИЯКРЫМУКРАИНАРФВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала