https://1prime.ru/20250824/lavrov-861167035.html

Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка

Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка - 24.08.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка

Киеву нужно отменить все законы, дискриминирующие права русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T14:18+0300

2025-08-24T14:18+0300

2025-08-24T14:18+0300

политика

украина

общество

киев

россия

владимир зеленский

упц

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Киеву нужно отменить все законы, дискриминирующие права русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Владимир Зеленский сказал, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не будет предоставлять русскому языку статус государственного. Тележурналист Павел Зарубин напомнил о том, что Зеленский заявил, что в рамках возможных мирных договорённостей останется только украинский, но не русский язык, Лавров отметил, что Зеленский заявил, что "русский язык не будет государственным". "Но, по большому счёту, на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было ещё, – это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую УПЦ. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы. Но у него не получится", - сказал он в интервью тележурналисту.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://1prime.ru/20250823/zelenskiy-861149090.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, общество , киев, россия, владимир зеленский, упц, оон, мид рф