украина, общество , киев, россия, владимир зеленский, упц, оон, мид рф
Политика, УКРАИНА, Общество , Киев, РОССИЯ, Владимир Зеленский, УПЦ, ООН, МИД РФ
14:18 24.08.2025
 
Лавров прокомментировал слова Зеленского о статусе русского языка

Лавров: Киеву нужно отменить все законы, дискриминирующие права русскоязычного населения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Киеву нужно отменить все законы, дискриминирующие права русскоязычного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Владимир Зеленский сказал, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не будет предоставлять русскому языку статус государственного.
Тележурналист Павел Зарубин напомнил о том, что Зеленский заявил, что в рамках возможных мирных договорённостей останется только украинский, но не русский язык, Лавров отметил, что Зеленский заявил, что "русский язык не будет государственным".

"Но, по большому счёту, на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было ещё, – это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую УПЦ. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы. Но у него не получится", - сказал он в интервью тележурналисту.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
