Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России
2025-08-24T16:23+0300
2025-08-24T16:23+0300
2025-08-24T16:45+0300
политика
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт из-за своих резких заявлений в адрес России. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину."Есть разные люди, у них разные культуры. <…> Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал министр. Ранее французский лидер в беседе с телеканалами TF1 и LCI заявил, что Россия якобы выступает "дестабилизирующей силой" и представляет "угрозу для европейцев". Он подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в полностью мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое мешает этому процессу. Макрон также охарактеризовал Россию как "хищника" и "людоеда", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.
