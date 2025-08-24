Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171259.html
Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России
Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России - 24.08.2025, ПРАЙМ
Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России
Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт из-за своих резких заявлений в адрес России. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T16:23+0300
2025-08-24T16:45+0300
политика
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт из-за своих резких заявлений в адрес России. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину."Есть разные люди, у них разные культуры. &lt;…&gt; Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал министр. Ранее французский лидер в беседе с телеканалами TF1 и LCI заявил, что Россия якобы выступает "дестабилизирующей силой" и представляет "угрозу для европейцев". Он подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в полностью мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое мешает этому процессу. Макрон также охарактеризовал Россию как "хищника" и "людоеда", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861145320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, эммануэль макрон, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
16:23 24.08.2025 (обновлено: 16:45 24.08.2025)
 
Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России

Лавров допустил, что Макрону бывает неудобно по ночам из-за резких слов о России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт из-за своих резких заявлений в адрес России. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Есть разные люди, у них разные культуры. <…> Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал министр.
Ранее французский лидер в беседе с телеканалами TF1 и LCI заявил, что Россия якобы выступает "дестабилизирующей силой" и представляет "угрозу для европейцев". Он подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в полностью мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое мешает этому процессу.
Макрон также охарактеризовал Россию как "хищника" и "людоеда", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Всего лишь придаток". В Германии неожиданно высказались о России
Вчера, 17:30
 
ПолитикаРОССИЯЭммануэль МакронСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала