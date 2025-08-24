https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171259.html

Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России

Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России - 24.08.2025, ПРАЙМ

Лавров отреагировал на слова Макрона о хищной России

Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт из-за своих резких заявлений в адрес России. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T16:23+0300

2025-08-24T16:23+0300

2025-08-24T16:45+0300

политика

россия

эммануэль макрон

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, испытывает дискомфорт из-за своих резких заявлений в адрес России. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину."Есть разные люди, у них разные культуры. <…> Надеюсь, что ему самому, наверно, неудобно по ночам бывает", — сказал министр. Ранее французский лидер в беседе с телеканалами TF1 и LCI заявил, что Россия якобы выступает "дестабилизирующей силой" и представляет "угрозу для европейцев". Он подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в полностью мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое мешает этому процессу. Макрон также охарактеризовал Россию как "хищника" и "людоеда", которому необходимо "продолжать поглощать" территории.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861145320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эммануэль макрон, сергей лавров