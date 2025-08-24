https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171415.html

Лавров: Путин не может встретиться с Зеленским только ради фото

политика

общество

россия

украина

сша

москва

владимир путин

сергей лавров

владимир зеленский

мид рф

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не может встретиться с Владимиром Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент России Владимир Путин готов с ним встретиться. Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен. Ведь легитимность – это отдельная тема. Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны – очень важен", - сказал он в интервью телеканалу NBC. Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Как подчеркнул в среду Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.

