Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171659.html
Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США
Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США - 24.08.2025, ПРАЙМ
Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США
Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T16:40+0300
2025-08-24T16:41+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82739/71/827397115_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_f8874301ccbd7fbc24a22a91f23aaaf0.jpg
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России Владимира Путина, потому что он защищает интересы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. &quot;Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется Трамп. Мы уважаем президента Дональда Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России&quot;, - сказал он в интервью телеканалу NBC.Министр добавил, что темы, обсуждаемые президентами России и США не являются секретом. "Мы хотим мира на Украине. Мира на Украине хочет и президент США Трамп", - заключил Лавров. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171415.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82739/71/827397115_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_d4a5b464d6c00e95e182dd43486bc415.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, ес, fox news, nbc
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, Fox News, NBC
16:40 24.08.2025 (обновлено: 16:41 24.08.2025)
 
Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США

Лавров: Москва уважает Трампа, потому что тот отстаивает национальные интересы США

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России Владимира Путина, потому что он защищает интересы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется Трамп. Мы уважаем президента Дональда Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

Министр добавил, что темы, обсуждаемые президентами России и США не являются секретом.
"Мы хотим мира на Украине. Мира на Украине хочет и президент США Трамп", - заключил Лавров.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Лавров: Путин не может встретиться с Зеленским только ради фото
16:38
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровЕСFox NewsNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала