Лавров: Россия уважает Трампа, потому что тот отстаивает нацинтересы США

2025-08-24T16:40+0300

МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Москва уважает президента США Дональда Трампа, поскольку он защищает национальные интересы США, есть основания полагать, что и Трамп уважает президента России Владимира Путина, потому что он защищает интересы России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Не законодателям и не СМИ решать, чем руководствуется Трамп. Мы уважаем президента Дональда Трампа, поскольку он отстаивает национальные интересы Америки. У меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, поскольку тот отстаивает национальные интересы России", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Министр добавил, что темы, обсуждаемые президентами России и США не являются секретом. "Мы хотим мира на Украине. Мира на Украине хочет и президент США Трамп", - заключил Лавров. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

2025

