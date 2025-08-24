Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты Украины, заявил Лавров - 24.08.2025
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты Украины, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не целится в гражданские объекты на Украине и наносит удары только по военным целям. | 24.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не целится в гражданские объекты на Украине и наносит удары только по военным целям."Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Министр подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о готовности рассмотреть любые доказательства ударов российских войск по гражданским объектам."Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он. Ранее, в конце июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, избегая гражданских целей.
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не целится в гражданские объекты на Украине и наносит удары только по военным целям.
"Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC.
Министр подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о готовности рассмотреть любые доказательства ударов российских войск по гражданским объектам.
"Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он.
Ранее, в конце июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, избегая гражданских целей.
