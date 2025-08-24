https://1prime.ru/20250824/lavrov-861171830.html
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты Украины, заявил Лавров
24.08.2025
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты Украины, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не целится в гражданские объекты на Украине и наносит удары только по военным целям.
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не целится в гражданские объекты на Украине и наносит удары только по военным целям."Мы никогда не ставим целью гражданские объекты и наносим удары лишь по объектам, напрямую связанным с украинской военной машиной, которую Запад пытается усилить", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC. Министр подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о готовности рассмотреть любые доказательства ударов российских войск по гражданским объектам."Неоднократно говорили: если вы предоставите нам доказательства того, что наши действия были неизбирательными и мы поразили какой-то гражданский объект, не связанный с военной машиной Украины, мы готовы это рассмотреть", - подчеркнул он. Ранее, в конце июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, избегая гражданских целей.
