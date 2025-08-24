Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование - 24.08.2025
Лавров назвал условие, при котором Украина имеет право на существование
Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что... | 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить всё русское", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей, которые на референдумах 2014 и 2022 годов в Крыму, Новороссии и Донбассе решили, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "особями", которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу – уничтожить всё русское", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Россия никогда не ставит целью гражданские объекты Украины, заявил Лавров
