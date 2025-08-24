https://1prime.ru/20250824/lavrov-861172520.html

Лавров рассказал, как Запад хочет выстроить безопасность Украины

Лавров рассказал, как Запад хочет выстроить безопасность Украины - 24.08.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал, как Запад хочет выстроить безопасность Украины

Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T16:52+0300

2025-08-24T16:52+0300

2025-08-24T16:52+0300

политика

россия

мировая экономика

украина

сша

запад

сергей лавров

нато

мид

обсе

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Запад хочет, чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России, он готов направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания РФ, но это не тот способ, которым нужно действовать в данном случае, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Вчера и сегодня я читал материалы агентства "Блумберг", в которых говорится, что переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины были фактически торпедированы из-за требований Москвы включить принцип неделимости безопасности. Это красноречивое заявление. Принцип неделимости безопасности закреплен во многих документах, принятых консенсусом, в частности на саммитах ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и Астане в 2010 году", - сказал Лавров в интервью телеканалу NBC. Согласно этому принципу, никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других, НАТО же делает прямо противоположное, подчеркнул министр. "Итак, когда нас обвиняют, что, привлекая внимание к принципу неделимости безопасности, мы подрываем процесс переговоров между США, Россией и Украиной, это означает, что эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была "делимой", чтобы безопасность, предлагаемая для Украины (которая обсуждается сейчас), выстраивалась против России. Эти дискуссии, проходившие и вчера, и ранее (после встречи в Вашингтоне) явственно сигнализируют, что эти люди рассматривают безопасность только как безопасность для Украины, и они готовы направить оккупационные силы на украинскую территорию для сдерживания России. Они не скрывают, что цель именно в этом. Это не тот способ, которым нужно действовать в данной ситуации", - подчеркнул Лавров. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20250824/vstrecha-861172240.html

украина

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, сша, запад, сергей лавров, нато, мид, обсе, дональд трамп, владимир зеленский