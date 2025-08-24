https://1prime.ru/20250824/ldpr--861163241.html

ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров

ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей стране, чтобы региональные власти в обязательном порядке компенсировали им проезд на городском и пригородном транспорте", - написал Слуцкий в своем канале в Max. Он также отметил, что размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, а на пригородных электричках пенсионеры должны платить не больше 70% от существующего тарифа. "Люди, верой и правдой трудившиеся для развития страны, заслуживают полноценной поддержки от государства", - подчеркнул парламентарий. По его словам, плата за городской и пригородный транспорт - важная статья расходов в бюджете пожилых людей. "За весь дачный сезон набегает внушительная сумма, а ведь им нужно ездить и в поликлинику, и по другим делам. При этом одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и ещё в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо", - заметил Слуцкий. Он также заявил, что для ЛДПР все граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали, бабушки и дедушки давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть финансовой нагрузки.

