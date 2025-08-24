Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/ldpr--861163241.html
ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров
ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров - 24.08.2025, ПРАЙМ
ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров
ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T12:22+0300
2025-08-24T12:22+0300
москва
московская область
россия
бизнес
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860632523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_771c8d7cf900eae20e240f8ef9ddaff2.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей стране, чтобы региональные власти в обязательном порядке компенсировали им проезд на городском и пригородном транспорте", - написал Слуцкий в своем канале в Max. Он также отметил, что размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, а на пригородных электричках пенсионеры должны платить не больше 70% от существующего тарифа. "Люди, верой и правдой трудившиеся для развития страны, заслуживают полноценной поддержки от государства", - подчеркнул парламентарий. По его словам, плата за городской и пригородный транспорт - важная статья расходов в бюджете пожилых людей. "За весь дачный сезон набегает внушительная сумма, а ведь им нужно ездить и в поликлинику, и по другим делам. При этом одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и ещё в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо", - заметил Слуцкий. Он также заявил, что для ЛДПР все граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали, бабушки и дедушки давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть финансовой нагрузки.
https://1prime.ru/20250723/gosduma-859818845.html
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860632523_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_142faecfa04564eb46f683c0befde9ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, московская область, россия, бизнес, леонид слуцкий, лдпр
МОСКВА, Московская область, РОССИЯ, Бизнес, Леонид Слуцкий, ЛДПР
12:22 24.08.2025
 
ЛДПР предложила ввести единые транспортные льготы для пенсионеров

ЛДПР предлагает ввести единые транспортные льготы для пенсионеров по всей России - Слуцкий

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Флаг ЛДПР. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей России, при этом размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"ЛДПР предлагает стандартизировать на федеральном уровне транспортные льготы для пенсионеров по всей стране, чтобы региональные власти в обязательном порядке компенсировали им проезд на городском и пригородном транспорте", - написал Слуцкий в своем канале в Max.
Он также отметил, что размер льготы должен как минимум покрывать половину стоимости поездки, а на пригородных электричках пенсионеры должны платить не больше 70% от существующего тарифа.
"Люди, верой и правдой трудившиеся для развития страны, заслуживают полноценной поддержки от государства", - подчеркнул парламентарий.
По его словам, плата за городской и пригородный транспорт - важная статья расходов в бюджете пожилых людей.
"За весь дачный сезон набегает внушительная сумма, а ведь им нужно ездить и в поликлинику, и по другим делам. При этом одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и ещё в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо", - заметил Слуцкий.
Он также заявил, что для ЛДПР все граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали, бабушки и дедушки давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть финансовой нагрузки.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
ГД одобрила проект о льготах и выплатах матерям-героиням
23 июля, 12:18
 
МОСКВАМосковская областьРОССИЯБизнесЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала