Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход - 24.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250824/lubyanka-861169170.html
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход - 24.08.2025, ПРАЙМ
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход
Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:24+0300
2025-08-24T15:24+0300
ск рф
мчс
сергей собянин
москва
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82745/40/827454052_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_8e5675b809fd7c13512525631c319aa8.jpg
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в ЦДМ есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. "По техническим причинам выход в город №11, к "Детскому миру", закрыт. Выход закрыт на вход и выход", - говорится в объявлении.
https://1prime.ru/20250824/tsdm-861167179.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82745/40/827454052_0:4:2721:2045_1920x0_80_0_0_9132a17b11dba884427ec911a3dcf974.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ск рф, мчс, сергей собянин, москва, бизнес, общество , россия
СК РФ, МЧС, Сергей Собянин, МОСКВА, Бизнес, Общество , РОССИЯ
15:24 24.08.2025
 
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход

Один из выходов на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Московский Метрополитен. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции.
В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в ЦДМ есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
"По техническим причинам выход в город №11, к "Детскому миру", закрыт. Выход закрыт на вход и выход", - говорится в объявлении.
Обстановка возле Детского мира в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Очевидец рассказал о работе экстренных служб после взрыва в ЦДМ
14:21
 
СК РФМЧССергей СобянинМОСКВАБизнесОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала