На станции метро "Лубянка" закрыли один выход
Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции. | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:24+0300
2025-08-24T15:24+0300
2025-08-24T15:24+0300
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в ЦДМ есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. "По техническим причинам выход в город №11, к "Детскому миру", закрыт. Выход закрыт на вход и выход", - говорится в объявлении.
На станции метро "Лубянка" закрыли один выход
