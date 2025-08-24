На станции метро "Лубянка" закрыли один выход

https://1prime.ru/20250824/lubyanka-861169170.html

Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции. | 24.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Один из выходов в город на станции метро "Лубянка" закрыт на вход и выход по техническим причинам, следует из объявления на станции. В воскресенье в экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при ЧП с баллоном для шаров в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. В пресс-службе МЧС уточнили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате ЧП в ЦДМ есть погибший. СК объявил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. "По техническим причинам выход в город №11, к "Детскому миру", закрыт. Выход закрыт на вход и выход", - говорится в объявлении.

