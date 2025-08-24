Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор - 24.08.2025
МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор
2025-08-24T10:46+0300
2025-08-24T10:46+0300
энергетика
рафаэль гросси
магатэ
ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности", заявило агентство. "МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности. Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор (Агентства - ред.) Рафаэль Гросси подчёркивает, что "каждый ядерный объект должен быть защищён в любое время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
рафаэль гросси, магатэ
Энергетика, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
10:46 24.08.2025
 
Курская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности", заявило агентство.
"МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности. Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор (Агентства - ред.) Рафаэль Гросси подчёркивает, что "каждый ядерный объект должен быть защищён в любое время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
Курская АЭС
Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев
22 августа, 23:01
22 августа, 23:01
 
Энергетика Рафаэль Гросси МАГАТЭ
 
 
