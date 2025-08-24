https://1prime.ru/20250824/magate--861167366.html
МАГАТЭ подтвердило, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме
2025-08-24T14:25+0300
2025-08-24T14:25+0300
2025-08-24T14:25+0300
энергетика
магатэ
ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации возле Курской АЭС в норме, заявило агентство. "Мониторинг МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации в районе Курской АЭС в норме; Россия заявила, что мощность реакторной установки снижена из-за повреждения вспомогательного трансформатора, но пожар потушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
