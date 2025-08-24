Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру - 24.08.2025
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру
ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС. В МАГАТЭ в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время". "Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
15:48 24.08.2025
 
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру

Ульянов: МАГАТЭ очень невнятно сообщает об атаках ВСУ на объекты ядерной инфраструктуры

ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС.
В МАГАТЭ в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время".
"Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х.
В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага
Заголовок открываемого материала