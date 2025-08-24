https://1prime.ru/20250824/magate--861169899.html
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру - 24.08.2025, ПРАЙМ
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру
МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил... | 24.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-24T15:48+0300
2025-08-24T15:48+0300
2025-08-24T15:48+0300
происшествия
михаил ульянов
рафаэль гросси
вена
рф
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/78/838947886_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6d4787dc1f83041d6efc18020cd2cb9c.jpg
ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС. В МАГАТЭ в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время". "Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
https://1prime.ru/20250824/khinshteyn--861162612.html
вена
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/78/838947886_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_7df55760eaf16a02da111e360f846dd2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ульянов, рафаэль гросси, вена, рф, магатэ
Происшествия, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, Вена, РФ, МАГАТЭ
Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру
Ульянов: МАГАТЭ очень невнятно сообщает об атаках ВСУ на объекты ядерной инфраструктуры
ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС.
В МАГАТЭ
в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси
сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время".
"Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов
в своем аккаунте в соцсети Х
.
В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Хинштейн назвал попытку сорвать стройку новой АЭС-2 агонией врага