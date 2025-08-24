https://1prime.ru/20250824/magate--861169899.html

Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру

Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру - 24.08.2025, ПРАЙМ

Ульянов: МАГАТЭ невнятно сообщает об атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру

МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил... | 24.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-24T15:48+0300

2025-08-24T15:48+0300

2025-08-24T15:48+0300

происшествия

михаил ульянов

рафаэль гросси

вена

рф

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83894/78/838947886_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_6d4787dc1f83041d6efc18020cd2cb9c.jpg

ВЕНА, 24 авг - ПРАЙМ. МАГАТЭ "очень невнятно" сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя заявления агентства о ситуации на Курской АЭС. В МАГАТЭ в воскресенье подтвердили, что агентству известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности". Как отметила организация, "хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений", гендиректор агентства Рафаэль Гросси сказал, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время". "Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно сообщает об украинских атаках на объекты ядерной инфраструктуры", - написал Ульянов в своем аккаунте в соцсети Х. В воскресенье пресс-служба Курской АЭС объявила, что ПВО сбила украинский беспилотник возле атомной электростанции. При падении аппарат сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор, уточнила пресс-служба. Станция добавила, что локальное возгорание потушено, после чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет. Пресс-служба подчеркнула, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

https://1prime.ru/20250824/khinshteyn--861162612.html

вена

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил ульянов, рафаэль гросси, вена, рф, магатэ